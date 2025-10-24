На Восточно-Сибирской железной дороге в Забайкальском крае открыто движение по новой двухпутной вставке на бамовском перегоне Койра — Березовый, на участке от путевого поста 1548 км до разъезда Березовый.

Строительство велось в комплексе мероприятий по увеличению пропускной способности Байкало-Амурской магистрали и Транссиба.

Всего уложено 5,3 км нового пути, смонтировано 4 стрелочных перевода, 32 км линий автоблокировки, установлено 110 опор для линий электроснабжения.

Новый участок проходит вдоль рек Большая и Малая Койра, для эффективного пропуска паводковых вод, а также предотвращения размывов и подтоплений строителями было возведено пять мостов протяженностью от 15 до 90 метров. Для предотвращения таяния вечной мерзлоты и просадки пути откосы земляного полотна покрыли охлаждающей наброской из скальных пород, объемом 59 тыс. кубометров.

Ввод в строй двухпутной вставки на перегоне Койра — Березовый способствует увеличению провозной способности линии Новый Уоян — Новая Чара.