Открыто движение поездов по новому пути на участке БАМа Койра — Березовый в Забайкальском крае
На Восточно-Сибирской железной дороге в Забайкальском крае открыто движение по новой двухпутной вставке на бамовском перегоне Койра — Березовый, на участке от путевого поста 1548 км до разъезда Березовый.
Строительство велось в комплексе мероприятий по увеличению пропускной способности Байкало-Амурской магистрали и Транссиба.
Всего уложено 5,3 км нового пути, смонтировано 4 стрелочных перевода, 32 км линий автоблокировки, установлено 110 опор для линий электроснабжения.
Новый участок проходит вдоль рек Большая и Малая Койра, для эффективного пропуска паводковых вод, а также предотвращения размывов и подтоплений строителями было возведено пять мостов протяженностью от 15 до 90 метров. Для предотвращения таяния вечной мерзлоты и просадки пути откосы земляного полотна покрыли охлаждающей наброской из скальных пород, объемом 59 тыс. кубометров.
Ввод в строй двухпутной вставки на перегоне Койра — Березовый способствует увеличению провозной способности линии Новый Уоян — Новая Чара.
