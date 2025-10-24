MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 23
Великоросс Дорожное строительство

Открыто движение поездов по новому пути на участке БАМа Койра — Березовый в Забайкальском крае

На Восточно-Сибирской железной дороге в Забайкальском крае открыто движение по новой двухпутной вставке на бамовском перегоне Койра — Березовый, на участке от путевого поста 1548 км до разъезда Березовый.

Строительство велось в комплексе мероприятий по увеличению пропускной способности Байкало-Амурской магистрали и Транссиба.

Всего уложено 5,3 км нового пути, смонтировано 4 стрелочных перевода, 32 км линий автоблокировки, установлено 110 опор для линий электроснабжения.

Новый участок проходит вдоль рек Большая и Малая Койра, для эффективного пропуска паводковых вод, а также предотвращения размывов и подтоплений строителями было возведено пять мостов протяженностью от 15 до 90 метров. Для предотвращения таяния вечной мерзлоты и просадки пути откосы земляного полотна покрыли охлаждающей наброской из скальных пород, объемом 59 тыс. кубометров.

Ввод в строй двухпутной вставки на перегоне Койра — Березовый способствует увеличению провозной способности линии Новый Уоян — Новая Чара.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: vszd.rzd.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт