В Ингушетии открыт плавательный бассейн ИнгГУ

В октябре 2018 года в Ингушетии был открыт плавательный бассейн Ингушского государственного университета (ИнгГУ).

Расположение двухэтажного здания бассейна рядом с главным корпусом университета неслучайно. По проекту в будущем на этой территории развернется студенческий городок: учебный корпус, преподавательское и студенческое общежития, научная библиотека и бассейны уже в эксплуатации, строится научно-лабораторный корпус, в планах — стадион и культурный центр.

В Магасе уже есть один университетский бассейн, который по разным дням могут посещать и мужчины, и женщины. Этот же приспособлен исключительно под женскую аудиторию, причем принимать он будет не только студенток и преподавателей ИнгГУ. Посещать плавательный комплекс смогут все желающие, в том числе матери с малолетними детьми, для которых созданы необходимые условия — всего до 500 человек в день.

Сам 25-метровый бассейн находится на первом этаже. Водоподготовка в нем производится по наиболее оптимальной технологии с флокулированием, озонированием, многослойной фильтрацией и хлорированием, что обеспечивает высокое качество воды, позволяет сократить расход энергии на регенерацию и создает более комфортную и безопасную среду для занимающихся спортом. Второй этаж здания отведен под залы для занятий на тренажерах, для групповых и секционных тренировок, массажные и медицинские кабинеты и другие помещения.