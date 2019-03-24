Добавить статью
Спортивные объекты

В Ингушетии открыт плавательный бассейн ИнгГУ

  •  © ingushetia.ru

В октябре 2018 года в Ингушетии был открыт плавательный бассейн Ингушского государственного университета (ИнгГУ).

Расположение двухэтажного здания бассейна рядом с главным корпусом университета неслучайно. По проекту в будущем на этой территории развернется студенческий городок: учебный корпус, преподавательское и студенческое общежития, научная библиотека и бассейны уже в эксплуатации, строится научно-лабораторный корпус, в планах — стадион и культурный центр.

В Магасе уже есть один университетский бассейн, который по разным дням могут посещать и мужчины, и женщины. Этот же приспособлен исключительно под женскую аудиторию, причем принимать он будет не только студенток и преподавателей ИнгГУ. Посещать плавательный комплекс смогут все желающие, в том числе матери с малолетними детьми, для которых созданы необходимые условия — всего до 500 человек в день.

Сам 25-метровый бассейн находится на первом этаже. Водоподготовка в нем производится по наиболее оптимальной технологии с флокулированием, озонированием, многослойной фильтрацией и хлорированием, что обеспечивает высокое качество воды, позволяет сократить расход энергии на регенерацию и создает более комфортную и безопасную среду для занимающихся спортом. Второй этаж здания отведен под залы для занятий на тренажерах, для групповых и секционных тренировок, массажные и медицинские кабинеты и другие помещения.

  •  © ingushetia.ru

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://www.ingushetia.ru/news/glava_ingushetii_otkryl_plavatelnyy_basseyn_inggu/

Ингушетия, бассейн
  • Нет аватара termometrix
    25.03.1902:22:21

    Что происходит с программой ЕР «500 бассейнов»?!

    #1117566
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,