В Красноярске начал работать оптово-распределительный центр

Оптово-распределительный центр «Агротерминал» открылся в Советском районе Красноярска. Это первый подобный центр в регионе, его строительство началось в 2018 году. Инвестор — компания «Сибагропромстрой» — вложил в проект около 1,5 млрд рублей.

Здесь будут формироваться оптовые партии сельхозпродукции для дальнейшей поставки в торговые сети. Кроме того, производители и фермеры могут без посредников реализовать товар.

Как сообщается на сайте центра, там расположены мультитемпературные склады, погрузочные терминалы, а также комплекс оптово-розничной торговли. Оборудованы помещения для хранения свежих овощей и фруктов, а также производственный комплекс предпродажной подготовки продукции. Мощность терминала — 50 тыс. тонн продукции, площади — почти 70 тыс. кв. м.

В районах края планируется создать еще около пяти оптово-распределительных центров меньшего масштаба. Прежде всего на юге, в городе Минусинск, а также на севере региона.