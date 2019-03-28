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Армия и Флот

«Росэлектроника» поставила новые системы связи для ВМФ

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех успешно завершил разработку и испытания новой модификации комплекса связи для корабельных и береговых автоматизированных систем управления. Комплексы разработаны в интересах ВМФ и уже переданы заказчику.

Новая четырехканальная модификация комплекса телекодовой связи Р-098-6К, разработанная Калужским научно-исследовательским институтом телемеханических устройств холдинга «Росэлектроника», предназначена для обмена конфиденциальной информацией в радиосетях, использующих перспективные средства радиосвязи. За счет применения запатентованного технического решения обеспечена принципиально новая для телекодовой связи возможность передачи больших массивов информации по низкоскоростным каналам радиосвязи.

  •  © rostec.ru

Для подтверждения эффективности новых разработок на Черноморском флоте был проведен военно-технический эксперимент по надежному доведению информации целеуказания по каналам радиосвязи в сложной помеховой обстановке. В соответствии со сценарием эксперимента, размещенный на надводных кораблях и подводных лодках комплекс Р-098-6К задействовался в единой системе с комплексом телекодовой связи наземного и корабельного базирования Р-097Н и его версией воздушного базирования для противолодочного самолета Ил-38 — Р-097М. Эксперимент показал, что благодаря модернизации разработчикам удалось добиться значительного улучшения тактико-технических характеристик комплексов в части обеспечения надежности и безопасности автоматизированного обмена конфиденциальной оперативно-командной информацией в воздушных и наземных радиосетях телекодовой связи.

По словам специалистов «Росэлектроники», предприятия холдинга планомерно проводят адаптацию серийных образцов вооружения и военной техники к новым требованиям заказчиков и расширяют функциональные возможности поставляемых изделий. Проведенные в сложных условиях военно-технические эксперименты и испытания новых комплексов подтвердили возможность их широкого применения в перспективных системах связи и управления войсками. При этом в составе аппаратуры используется только отечественная элементная база, что обеспечивает полную импортонезависимость.

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https://rostec.ru/news/roselektronika-postavila-novye-sistemy-svyazi-dlya-vmf/

Росэлектроника
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