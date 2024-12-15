Промышленный контроллер «Росэлектроники» на базе «Эльбруса» прошел госрегистрацию

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Программируемые логические контроллеры «ПЛК-Эльбрус» холдинга «Росэлектроника» прошли государственную регистрацию и включены в реестр программно-аппаратных комплексов Минцифры России. Это позволяет использовать устройства на объектах критической информационной инфраструктуры для создания автоматизированных систем управления технологическими процессами.

Программируемые логические контроллеры «ПЛК-Эльбрус» производства ИНЭУМ им. И.С. Брука (в составе концерна «Автоматика» входит в «Росэлектронику») построены на базе микропроцессора Эльбрус-2С3 и имеют высокую производительность. Это позволяет создавать на их основе автоматизированные системы управления технологическими процессами средней и высокой информационной мощности.

Устройства уже используются в составе АСУ ТП на объектах атомной отрасли и проходят испытания на предприятиях нефтегазовой промышленности для контроля и управления различными технологическими процессами в автоматическом режиме.

«Наши контроллеры имеют широкий спектр применения и не уступают иностранным аналогам по своим характеристикам. Регистрация „ПЛК-Эльбрус“ в реестре Минцифры открывает новые возможности для его использования в государственных и частных проектах, способствует импортозамещению и развитию отечественного производства», — сказал заместитель генерального директора по производству ИНЭУМ им. И.С. Брука Игорь Лобанов.

В реестр Минцифры также включено универсальное программное обеспечение ELPLС-LOGIC, разработанное ИНЭУМ им. И.С. Брука. Оно предназначено для быстрого и удобного программирования «ПЛК-Эльбрус» на языках стандарта МЭК-61131-3.

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