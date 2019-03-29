Кольчугинский завод «Электрокабель» модернизировал производство кабелей для большой энергетики

Кольчугинский завод «Электрокабель» (Владимирская область, входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) модернизировал участок производства кабелей для большой энергетики. Общая сумма инвестиций на реализацию проекта превысила 60 млн рублей.

Осенью 2018 года в цехе № 3 была установлена линия для наложения оболочки, а ближе к Новому году там появился новый транспортер для перемещения барабанов с кабелем.

«Мы заменили важные узлы на линии экранирования. Она работает в цехе более 14 лет. Нагрузка на линию высокая, так как заказов на силовые кабели среднего и высокого напряжения всегда много. Для того, чтобы исключить простои оборудования и поддерживать качество наложения экрана, было принято решение о замене основного элемента линии — клети», — отметил начальник цеха № 3 АО «ЭКЗ» Михаил Лисов.

Клеть представляет собой конструкцию, в которую устанавливаются катушки с проволокой. Проволока, проходя через направляющие, накладывается с заданным шагом на скрученные изолированные жилы кабеля. Таким образом создается экран, основным назначением которого является защита токопроводящей жилы от токов короткого замыкания.

Кроме того, у линии теперь появится помощник — новый автоматизированный загрузчик катушек с проволокой. Ранее катушки устанавливались в клеть с помощью тельфера по одной штуке. Новый механизм позволяет устанавливать требуемое количество одновременно. «Автоматизированный загрузчик позволит ускорить и облегчить процесс перезаправки катушек, увеличатся эффективность производственного процесса и производительность труда», — подчеркнул Михаил Лисов.

На время модернизации линии экранирование кабелей производили на линии скрутки в том же цехе, что позволило своевременно выполнить все заказы.

«Мы понимаем, что одержать победу в конкурентной борьбе невозможно без обновления производственных фондов. Тем более, что количество заказов на энергетические кабели растет. Растут и требования потребителей к срокам выполнения заказов и качеству продукции. Поэтому мы модернизируем оборудование, не останавливая производство», — отметил директор АО «ЭКЗ» Владимир Иванов.