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Фотофакты

Подводные лодки в Южной бухте!

Боевые единицы 4 Отдельной Бригады подводных лодок Черноморского флота в постоянном пункте базирования — Южной бухте Севастополя. Видно, что уже не хватает причалов, и лодки ставят вторым бортом. А ведь, скоро выйдут лодки еще из судоремонтного завода.

  •  © vk.com

Вымпелы 4-ой отдельной бригады ПЛ ЧФ в Южной бухте Севастополя:

— «Великий Новгород»

— «Старый Оскол»

— «Ростов-на-Дону»

— «Новороссийск»

— «Б-435»

— «C-49»

  •  © vk.com

Все причалы заняты подводными лодками, о чем Черноморский флот и мечтать не мог.

  •  © vk.com

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https://vk.com/rusflot?w=wall-72814627_108078%2Fall

636, Черноморский флот, 641, Севастополь
  • Нет аватара alex_uns
    30.03.1918:55:36

    Б-435 и С-49 Это уже музейные экспонаты

    •  © topwar.ru

    здесь про С-49 интересно

    Отредактировано: alex_uns~18:57 30.03.19
    #1119040
    • Антон Никитин Антон Никитин
      31.03.1903:31:32

      а чего их не утилизируют? есть же новые лодки, на кой они нам? только место занимают у причала

      #1119141
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