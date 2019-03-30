Подводные лодки в Южной бухте!
Боевые единицы 4 Отдельной Бригады подводных лодок Черноморского флота в постоянном пункте базирования — Южной бухте Севастополя. Видно, что уже не хватает причалов, и лодки ставят вторым бортом. А ведь, скоро выйдут лодки еще из судоремонтного завода.
Вымпелы 4-ой отдельной бригады ПЛ ЧФ в Южной бухте Севастополя:
— «Великий Новгород»
— «Старый Оскол»
— «Ростов-на-Дону»
— «Новороссийск»
— «Б-435»
— «C-49»
Все причалы заняты подводными лодками, о чем Черноморский флот и мечтать не мог.
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