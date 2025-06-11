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Katamaran 11 июня 2025, 13:37 637 Армия и Флот

СЗ «Адмиралтейские верфи» передал ВМФ ДЭПЛ «Якутск» проекта 636.3

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В Санкт-Петербурге на заводе «Адмиралтейские верфи» состоялась церемония приема в состав ВМФ России ДЭПЛ «Якутск» проекта 636.3.

 © portnews.ru

Модернизированный проект 636.3 разработан конструкторским бюро ОСК «Рубин». По сравнению с предыдущими проектами его отличает более высокая боевая эффективность и оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей. Корабль оснащен новейшим инерциальным навигационным оборудованием, современной автоматизированной информационно-управляющей системой и мощным быстродействующим торпедно-ракетным вооружением.

Уточняется, что подводная лодка будет применяться в операционной зоне Тихоокеанского флота, для которого она и предназначена.

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Источник: portnews.ru

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Адмиралтейские верфи, Санкт-Петербург, дизель-электрическая подводная лодка, ДЭПЛ, 636.3
  • Нет аватара Котельщик1549
    12.06.2511:51:16

    10 июня спущен на воду пограничный сторожевой корабль «Холмск» (пр.22120)

    #1302363
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