СЗ «Адмиралтейские верфи» передал ВМФ ДЭПЛ «Якутск» проекта 636.3

В Санкт-Петербурге на заводе «Адмиралтейские верфи» состоялась церемония приема в состав ВМФ России ДЭПЛ «Якутск» проекта 636.3.

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Модернизированный проект 636.3 разработан конструкторским бюро ОСК «Рубин». По сравнению с предыдущими проектами его отличает более высокая боевая эффективность и оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей. Корабль оснащен новейшим инерциальным навигационным оборудованием, современной автоматизированной информационно-управляющей системой и мощным быстродействующим торпедно-ракетным вооружением.

Уточняется, что подводная лодка будет применяться в операционной зоне Тихоокеанского флота, для которого она и предназначена.

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