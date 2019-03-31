В Кисловодске Ставрпольского края открылся ледовый дворец спорта

30 марта в Кисловодске открылся крытый ледовый каток. Он расположен на высоте 1242 м над уровнем моря на Верхней базе кисловодского филиала Южного Центра спортивной подготовки (Юг Спорт) на горе Малое Седло.

Ширина ледового поля составляет 30 метров, длина — 60 метров. Каток подходит для хоккея, фигурного катания и шорт-трека.

Помимо этого, теперь в Кисловодске будет открыта школа фигурного катания для детей и подростков. Впрочем, каток будет доступен и для местных жителей — руководство базы намерено устраивать на нём массовые катания.

Объект построен по Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2016 — 2020 годы.