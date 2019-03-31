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Экспорт

«Скантроник Системс» запустила в Киргизии инспекционно-досмотровый комплекс СТ-6035

  •  © scantronicsystems.com

05.07.2018 г. был подписан Акт приема-передачи полного комплекса работ по монтажу и пуско-наладке технологического оборудования инспекционно-досмотрового комплекса СТ-6035, разработанного ООО «Скантроник Системс», и установленного на объекте «Реконструкция Автомобильного Пункта Пропуска Кызыл-Кия» в Кыргызской республике.

Это — первый проект, осуществленный ООО «Скантроник Системс» в соответствии с межправительственным Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики об оказании технического содействия Киргизской Республике в рамках процесса присоединения к Евразийскому экономическому союзу.

С момента подписания Акта начался гарантийный период эксплуатации ИДК СТ-6035.

  •  © scantronicsystems.com

  •  © scantronicsystems.com

  •  © scantronicsystems.com

  •  © scantronicsystems.com

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http://scantronicsystems.com/about_company/novosti/zapusk_idk_v_kyzylkiya/

Скантроник Системс, Киргизия
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