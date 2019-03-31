«Скантроник Системс» запустила в Киргизии инспекционно-досмотровый комплекс СТ-6035

05.07.2018 г. был подписан Акт приема-передачи полного комплекса работ по монтажу и пуско-наладке технологического оборудования инспекционно-досмотрового комплекса СТ-6035, разработанного ООО «Скантроник Системс», и установленного на объекте «Реконструкция Автомобильного Пункта Пропуска Кызыл-Кия» в Кыргызской республике.

Это — первый проект, осуществленный ООО «Скантроник Системс» в соответствии с межправительственным Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики об оказании технического содействия Киргизской Республике в рамках процесса присоединения к Евразийскому экономическому союзу.

С момента подписания Акта начался гарантийный период эксплуатации ИДК СТ-6035.