ПАО «КАМАЗ» и ООО «Скантроник Системс» вывели на рынок новый мобильный инспекционно-досмотровый комплекс (МИДК) СТ-2630М на базе шасси новейшего поколения К5 КАМАЗ-65658.

Основная задача такой техники — дистанционное обнаружение незадекларированных товаров и незаконных вложений в транспортных средствах, грузовых контейнерах. Преимущество мобильного комплекса — его подвижность, возможность оперативно развернуть работу в любом месте. Использование МИДК позволяет значительно повысить эффективность и скорость процедур таможенного и транспортного контроля. МИДК СТ-2630М производства «Скантроник Системс» на шасси КАМАЗ-65658 создан на основе линейного ускорителя электронов. Он предназначен для оперативного развертывания в целях проведения быстрого и эффективного контроля грузов, перевозимых на транспортных средствах и в контейнерах.

Новинка базируется на современном трёхосном шасси КАМАЗ-65658, которое относится к транспортному семейству поколения К5. Автомобиль оснащён комфортабельной кабиной со спальным местом и хорошей обзорностью, экономичным двигателем КАМАЗ мощностью 390 л.с., а также роботизированной двенадцатиступенчатой коробкой передач. В числе особенностей шасси КАМАЗ-65658 — колёсная формула 6×2, подъёмная задняя ось, что существенно улучшает грузоподъёмность, топливную экономичность и манёвренность автомобиля. Для обеспечения плавного хода задние оси шасси оборудованы пневмоподвеской.

В МИДК СТ-2630М реализован комплекс технических и технологических решений, обеспечивающих радиационную безопасность для операторов и населения, а также позволяющих эксплуатировать комплекс в различных климатических условиях и без получения разрешения на перемещение по дорогам общего пользования. Применение МИДК СТ-2630М дает возможность строить распределенную систему контроля, управляемую из единого центра, вне зависимости от удаленности пунктов досмотра друг от друга.

Весовые параметры и габариты МИДК не превышают ограничения, установленные приложением № 5 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011. Весовые параметры МИДК (в том числе нормативные и фактические) обеспечивают возможность его передвижения по автомобильным дорогам, рассчитанным под нагрузку 10 тонн и выше, без оформления специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.

В транспортном положении габариты МИДК составляют 11396 мм в длину, 2550 мм в ширину и 4000 мм в высоту. При приведении в рабочее состояние размеры комплекса меняются: длина составляет 11291 мм, ширина увеличивается до 8861 мм, а высота достигает 5387 мм. Масса транспортного средства в снаряженном состоянии — не более 23000 кг.

Технические характеристики комплекса обеспечивают высокую точность досмотра. Энергия пучка электронов составляет 6 или 3,5 МэВ, что позволяет достичь максимальной проникающей способности по стали до 320 мм. Система способна обнаружить проволоку диаметром 0,8 мм (без преграды) и обладает контрастной чувствительностью в 1,5%. Кроме того, уникальное программное обеспечение, реализованное в комплексе, обеспечивает распознавание материалов, разделяя их на четыре основные группы и позволяет проводить оценку веса — как всего груза целиком, так и отдельных его частей.

Установленная система микрохода обеспечивает перемещение комплекса в обоих направлениях с номинальной скоростью сканирования 12 или 24 метра в минуту, что обеспечивает максимальную пропускную способность до 25 транспортных средств в час.

МИДК получает электропитание от встроенного дизельного генератора, мощностью достаточной для обеспечения максимальной производительности комплекса. Предусмотрена система электропитания МИДК от внешних сетей электропитания 380 В. При этом энергопотребление системы не превышает 40 кВа.