В Санкт-Петербурге открылся хирургический корпус военного госпиталя ЗВО
Корпус сдан в эксплуатацию после проведения капитального ремонта. В его составе отделения хирургического профиля (общая и сосудистая хирургия, травматология, нейрохирургия), а также реанимация, которые оснащены новейшим медицинским оборудованием российского производства.
В хирургическом корпусе предусмотрены палаты для 80 пациентов. В комфортных условиях специализированную хирургическую помощь смогут получать военнослужащие, члены их семей и военные пенсионеры.
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01.04.1921:53:45