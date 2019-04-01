В Санкт-Петербурге открылся хирургический корпус военного госпиталя ЗВО

Корпус сдан в эксплуатацию после проведения капитального ремонта. В его составе отделения хирургического профиля (общая и сосудистая хирургия, травматология, нейрохирургия), а также реанимация, которые оснащены новейшим медицинским оборудованием российского производства.

В хирургическом корпусе предусмотрены палаты для 80 пациентов. В комфортных условиях специализированную хирургическую помощь смогут получать военнослужащие, члены их семей и военные пенсионеры.