Добавить статью
Медучреждения

В Санкт-Петербурге открылся хирургический корпус военного госпиталя ЗВО

  •  © function.mil.ru

Корпус сдан в эксплуатацию после проведения капитального ремонта. В его составе отделения хирургического профиля (общая и сосудистая хирургия, травматология, нейрохирургия), а также реанимация, которые оснащены новейшим медицинским оборудованием российского производства.

В хирургическом корпусе предусмотрены палаты для 80 пациентов. В комфортных условиях специализированную хирургическую помощь смогут получать военнослужащие, члены их семей и военные пенсионеры.

  •  © function.mil.ru

  •  © function.mil.ru

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12223991@egNews

Армия, ЗВО, медучреждения
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,