Авиакомпания «Азимут» получила очередной пассажирский самолет Сухой Суперджет 100

РОСТОВ-НА-ДОНУ. 1 АПРЕЛЯ. ИНТЕРФАКС — Авиакомпания «Азимут» получила девятое воздушное судно Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сообщается в пресс-релизе на сайте правительства Ростовской области.

К 2023 году «Азимут» планирует увеличить парк воздушных судов до 16 лайнеров. В планах авиакомпании — приобретение самолетов большей вместимости. Сейчас в парке авиакомпании воздушные суда Sukhoi Superjet в компоновке 100 кресел.

В пресс-релизе отмечается, что в настоящее время «Азимут» выполняет рейсы по 24 направлениям из Ростова-на-Дону. В планах авиакомпании — наладить прямое сообщение с Екатеринбургом, Астраханью, Челябинском, Калининградом и Владикавказа. До конца года «Азимут» рассчитывает расширить международные направления и начать выполнять рейсы из Ростова-на-Дону в Прагу, Дубай, Стамбул, Тель-Авив и Франкфурт.

Как сообщалось ранее, договор о передаче в лизинг девятого SSJ-100 подписали в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи в феврале 2019 года генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин и генеральный директор «Азимута» Павел Екжанов.

«Азимут» — региональный авиаперевозчик, базируется в ростовском аэропорту «Платов». Первый регулярный рейс выполнил в сентябре 2017 года и до конца того года перевез 72 тыс. пассажиров. В 2018 году было перевезено 700 тыс. человек. Как сообщал ранее совладелец перевозчика Виталий Ванцев, в 2019 году «Азимут» планирует перевезти 1,2 млн пассажиров.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», «Азимут» на паритетных началах принадлежит ООО «Инвесттехсервис» (82% у кипрской Wellington Investment Ltd, 12% — у совладельца московского аэропорта «Внуково» В.Ванцева) и ООО «Аэрокарго+" гражданки РФ Елены Каратаевой.