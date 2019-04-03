В Саратовской области открыт детский сад «Жар-птица» на 160 мест

1 апреля в Энгельсе Саратовской области начал работу «Детский сад № 18» с названием «Жар-птица» .

Новое учреждение одновременно смогут посещать 160 детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет. Для них оборудованы групповые комнаты, спальни, физкультурный и музыкальный залы, изостудия, студия детского творчества, театральная студия и хореографический зал.

Для полноценного воспитания и обучения детей в детском саду будут применяться современные практики, планируется создание инновационной площадки по нравственно-патриотическому воспитанию. В рамках реализации художественно-эстетического направления планируется организация дополнительного образования воспитанников в разных видах деятельности: хореография, художественное творчество, театральная деятельность.

Дошкольное образовательное учреждение было построено в рамках реализации государственной программы Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года» и государственной программы Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области до 2025 года». В новом детском саду создано 57 рабочих мест, из них 22 — для педагогических работников, отметили в администрации.