Новая школа открылась в Завьяловском районе Удмуртии

2 апреля в с. Совхозный Завьяловского района Удмуртии открылась новая общеобразовательная школа на 200 учащихся.

В школе 12 учебных кабинетов, 2 мастерские, кабинеты физики, биологии, информатики, ИЗО, есть спортивный зал, который совмещён с актовым, хорошая столовая, медицинский и процедурный кабинеты.

Рядом со зданием школы построен стадион.

Кроме жителей с. Совхозный, организован подвоз 103 учеников из деревень Большая Венья, Старый Бор, Непременная Лудзя и Малая Венья.

На строительство и оборудование потрачено 203 млн рублей.

Ранее школа в селе размещалась в старом здании постройки 1955 года.

К сожалению, дефицит школьных мест в Завьяловском районе пока не преодолён, занятия в новой школе пока будут идти в 2 смены. В районе начато строительство школы в с. Простол, в следующем году начнётся строительство новой школы в райцентре с. Завьялово.