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Транспорт и логистика

Новое здание локомотивного депо Комсомольск-на-Амуре открылось на ДВЖД.

  •  © trud-ost.ru

28 марта состоялось торжественное открытие нового комплекса эксплуатационного локомотивного депо Комсомольск-на-Амуре.

По-моему,запоминающееся архитектурное решение.)

Новый корпус расположен на железнодорожной станции Комсомольск-Сортировочный, находящейся в 13 км к юго-востоку от Комсомольска-на-Амуре.Ранее предприятие базировалось на станции Комсомольск-Грузовой. Перенос места дислокации депо именно в ту точку, где в основном происходит формирование поездов по направлениям, позволит исключить непроизводительные потери, связанные с доставкой локомотивных бригад к месту работы.

Строительство нового трехэтажного корпуса началось в 2016 году, общая стоимость объекта составила более 500 млн рублей.

Внутреннее пространство многофункционального комплекса делится на три зоны. В административно-управленческой зоне находятся кабинеты управляющих работников, технические отделы, конференц-зал; в зоне организации производственного процесса — помещения нарядчиков, технические классы, кабинеты машинистов-инструкторов, помещения явки локомотивных бригад, гардеробные машинистов и их помощников; в зоне психофизиологического восстановления — кабинет профессионального психологического отбора, кабинет психофизиологической разгрузки и мобилизации функционального состояния работников локомотивных бригад, тренажерный зал, сауна, бассейн.

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Комсомольск-на-Амуре, Депо, ДВЖД
  • Дмитрий Ломаев Дмитрий Ломаев
    04.04.1914:45:50

    прикольно сделали, само здание на поезд похоже

    #1120276
    • Human RS Human RS
      04.04.1915:06:23

      Новое здание локомотивного депо Комсомольск-на-Амуре открылось на ДВЖД

      Не просто похоже, а так и задумывалось архитектором    

      •  © bsmuk.ru

      Картинка кликабельна.

      Отредактировано: Human RS~15:07 04.04.19
      #1120278
      • MarkII 1 MarkII 1
        04.04.1916:44:16

        УРААААА!!! наконец-таки сделали стоящий дизайн, а не унылую коробку. Вид убойный. ну смогут-же когда захотят

        #1120293
        • Vladimir Dyuzhev Vladimir Dyuzhev
          04.04.1916:51:54

          ну смогут-же когда захотят

          Могут, когда заказчик готов немного переплатить за интересный дизайн и некоторое увеличение стоимости строительства (прямоугольная коробка без вставок была бы дешевле в возведении).

          #1120294
  • Jonatan01 Jonatan01
    04.04.1917:09:26

    Я бы сказал, что исполнение на троечку. Крышу можно было сделать и плоскую, ибо сейчас, вероятно, «сасули» будут свисать и «снег бошка падать».

    #1120297
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