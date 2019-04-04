Новое здание локомотивного депо Комсомольск-на-Амуре открылось на ДВЖД.

28 марта состоялось торжественное открытие нового комплекса эксплуатационного локомотивного депо Комсомольск-на-Амуре.

По-моему,запоминающееся архитектурное решение.)

Новый корпус расположен на железнодорожной станции Комсомольск-Сортировочный, находящейся в 13 км к юго-востоку от Комсомольска-на-Амуре.Ранее предприятие базировалось на станции Комсомольск-Грузовой. Перенос места дислокации депо именно в ту точку, где в основном происходит формирование поездов по направлениям, позволит исключить непроизводительные потери, связанные с доставкой локомотивных бригад к месту работы.

Строительство нового трехэтажного корпуса началось в 2016 году, общая стоимость объекта составила более 500 млн рублей.

Внутреннее пространство многофункционального комплекса делится на три зоны. В административно-управленческой зоне находятся кабинеты управляющих работников, технические отделы, конференц-зал; в зоне организации производственного процесса — помещения нарядчиков, технические классы, кабинеты машинистов-инструкторов, помещения явки локомотивных бригад, гардеробные машинистов и их помощников; в зоне психофизиологического восстановления — кабинет профессионального психологического отбора, кабинет психофизиологической разгрузки и мобилизации функционального состояния работников локомотивных бригад, тренажерный зал, сауна, бассейн.