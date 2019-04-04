27 бульдозеров системой звукового оповещения Элод-160М1 поставил ЧТЗ российским железнодорожникам

27 бульдозеров поставил ЧТЗ российским железнодорожникам. Заказчик — центральная дирекция по ремонту путей. Челябинский тракторный выиграл тендер, объявленный ОАО РЖД. В итоге железнодорожники выбрали классическую машину с механической трансмиссией и дизелем Д-180 — модель Б10М.0101ДР — с прямым поворотным отвалом и трехзубым рыхлителем.

— Путейцы посчитали, что именно тракторы ЧТЗ с «механикой» подходят им лучше всего, в том числе потому, что у железнодорожников есть необходимая ремонтная база для обслуживания таких бульдозеров и персонал, который хорошо знает наши машины, — говорит начальник управления по продажам Антон Соколов.

Бульдозеры отправлены 15-ти получателям. География весьма широкая: от Ростова-на-Дону на юго-западе страны до Хабаровска на востоке. Техника уже доставлена заказчикам и приступила к работе.

Все машины оснащены двумя дополнительными опциями. Но если одна из них — кондиционер в кабине — вполне обычная, то вторая на наших тракторах ставится впервые. Это система звукового кругового оповещения — Элод-160М1. На каждом тракторе установлены два мощных динамика, один вещает вперед, другой — назад. Управляет ими оператор из кабины, он может, например, предупреждать окружающих о своих маневрах, может транслировать сообщения от координатора работ, с которым оператор связывается по рации. Система покупная, отечественного производства, а устанавливали ее на тракторы на заводе своими силами.