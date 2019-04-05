На «ВолгаСтрап» в Костроме введены в эксплуатацию дополнительные мощности по производству ПЭТ-ленты

В Костромской области успешно реализовано инвестиционное соглашение между администрацией Костромской области и руководством ООО «ВолгаСтрап».

В мае прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Костромской области и президент компании SPECTA AG Эрик Хелин подписали соглашение о намерениях по созданию в Костроме дополнительных мощностей по производству ПЭТ-ленты и складских помещений.

В реализацию проекта вложено более 230 миллионов рублей, дополнительно создано 20 рабочих мест. В соответствии с инвестиционным соглашением, заключенным между администрацией региона и руководством предприятия «ВолгаСтрап», инвестору на срок окупаемости проекта предоставляются льготы. Новая линия производит упаковочную ленту из вторсырья (переработанных пластиковых бутылок). Ее запуск позволит увеличить объемы продукции на 3 тыс. тонн ежегодно. Кроме того, в рамках инвестпроекта введен в эксплуатацию новый склад площадью 1000 кв. метров для хранения стальной и полиэстеровой упаковочной ленты, а также сырья для ее производства.