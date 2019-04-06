В Брянской области открыт ФОК с тремя бассейнами
9 ноября 2018 года состоялось торжественного открытия физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, построенным по программе «Газпром — детям», во втором по величине городе Брянской области Клинцах.
Благодаря позитивной динамике платежей региона за потребляемый газ в Брянской области строятся спортивные объекты по программе «Газпрома». Всего в регионе будет построено 12 объектов, в числе которых физкультурно-оздоровительные комплексы в Злынке, Новозыбкове, Стародубе, Трубчевске, Унече, Красной Горе, Новозыбкове, Трубчевске, поселке Локоть.
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- Великоросс
- 06.04.201919:48
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06.04.1919:54:16