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Спортивные объекты

В Брянской области открыт ФОК с тремя бассейнами

  •  © klintsy.info

9 ноября 2018 года состоялось торжественного открытия физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, построенным по программе «Газпром — детям», во втором по величине городе Брянской области Клинцах.

Благодаря позитивной динамике платежей региона за потребляемый газ в Брянской области строятся спортивные объекты по программе «Газпрома». Всего в регионе будет построено 12 объектов, в числе которых физкультурно-оздоровительные комплексы в Злынке, Новозыбкове, Стародубе, Трубчевске, Унече, Красной Горе, Новозыбкове, Трубчевске, поселке Локоть.

  •  © klintsy.info

  •  © klintsy.info

  •  © klitnsy-trud.ru

  •  © klitnsy-trud.ru

  •  © klintsy.info

  •  © klitnsy-trud.ru

  •  © bryanskobl.ru

  •  © klintsy.info

  •  © bryanskobl.ru

  •  © bryanskobl.ru

  •  © bryanskobl.ru

  •  © klitnsy-trud.ru

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http://www.bryanskobl.ru/news/2018/11/09/9290

Брянская область, ФОК
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