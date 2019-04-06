В Брянской области открыт ФОК с тремя бассейнами

9 ноября 2018 года состоялось торжественного открытия физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, построенным по программе «Газпром — детям», во втором по величине городе Брянской области Клинцах.

Благодаря позитивной динамике платежей региона за потребляемый газ в Брянской области строятся спортивные объекты по программе «Газпрома». Всего в регионе будет построено 12 объектов, в числе которых физкультурно-оздоровительные комплексы в Злынке, Новозыбкове, Стародубе, Трубчевске, Унече, Красной Горе, Новозыбкове, Трубчевске, поселке Локоть.