Созданный в России египетский спутник снял видео полёта над Землёй

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Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала потрясающее видео полёта над Землёй египетского спутника Egyptsat-A, который был построен Ракетно-космической корпорацией (РКК) «Энергия» им. С. П. Королёва и запущен с космодрома Байконур 21 февраля 2019 года.

На видео с бортовых камер можно наблюдать в высоком разрешении, как космический аппарат пролетает над Землёй. При этом видно не только нашу планету, но и некоторые части самого аппарата, а также работу маневровых ионных двигателей.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с египетским спутником стартовала с космодрома Байконур 21 февраля. Аппарат был изготовлен в интересах египетского Национального агентства по дистанционному зондированию Земли и должен заменить спутник российского производства EgyptSat-2, связь с которым прервалась в апреле 2015 года, примерно после года проведённого на орбите. В мае 2016 года ракетно-космическая корпорация «Энергия» сообщила, что приступила к созданию аппарата за счёт страхового покрытия за потерянный спутник.

Новый египетский космический аппарат Egyptsat-A получил усовершенствованные оптико-электронную систему и бортовой комплекс управления, высокоскоростную бортовую радиолинию и модернизированные солнечные батареи. При этом доля российских комплектующих в Egyptsat-A существенно выше, чем в EgyptSat-2.