В Северной Осетии открыт спортивный комплекс
15.10.2018 года вселении Брут состоялось открытие нового спортивного комплекса.
В спорткомплексе имееюся тренажерный, гимнастический залы, зал для занятий вольной борьбой, на прилегающей территории — площадка для минифутбола, детская площадка, Workout-зона, беговая дорожка с безопасным резиновым покрытием, адаптированные для людей пожилого возраста уличные тренажеры.
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- Великоросс
- 08.04.201920:34
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