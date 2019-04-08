Добавить статью
Спортивные объекты

В Северной Осетии открыт спортивный комплекс

  •  © alania.gov.ru

15.10.2018 года вселении Брут состоялось открытие нового спортивного комплекса.

В спорткомплексе имееюся тренажерный, гимнастический залы, зал для занятий вольной борьбой, на прилегающей территории — площадка для минифутбола, детская площадка, Workout-зона, беговая дорожка с безопасным резиновым покрытием, адаптированные для людей пожилого возраста уличные тренажеры.

  •  © alania.gov.ru

  •  © alania.gov.ru

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://alania.gov.ru/news/6899

Северная Осетия, ФОК, спорткомплекс
  • Дмитрий Ломаев Дмитрий Ломаев
    08.04.1920:49:45

    количество Российских флагов зашкаливает

    #1121144
    • anton DeMoore anton DeMoore
      08.04.1921:33:34

      как бы вообще флагов не видно, единственное цвета шариков над входом это цвета флага субъекта федерации

      Отредактировано: anton DeMoore~21:35 08.04.19
      #1121160
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,