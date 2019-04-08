В Северной Осетии открыт спортивный комплекс

15.10.2018 года вселении Брут состоялось открытие нового спортивного комплекса.

В спорткомплексе имееюся тренажерный, гимнастический залы, зал для занятий вольной борьбой, на прилегающей территории — площадка для минифутбола, детская площадка, Workout-зона, беговая дорожка с безопасным резиновым покрытием, адаптированные для людей пожилого возраста уличные тренажеры.