Новейший оптико-электронный комплекс разведки «Ирония-М» впервые показали во время учений

В рамках Дня инноваций Центрального военного округа (ЦВО), в Екатеринбурге проводилась выставка более 30 новинок вооружений и военной техники. В том числе — это новые комплексы ПВО, системы радиоэлектронной борьбы, разведки и связи.

На нём в ходе учений разведывательной группы спецназа на полигоне под Новосибирском впервые был представлен многофункциональный переносной оптико-электронный комплекс разведки «Ирония-М», а также показана его работа.

Эти учения стали имитацией работы разведывательной группы, находящейся в глубоком тылу противника. Группа должна была обнаружить скрытый командный пункт, а также местонахождения пусковых установок крылатых ракет. Задание выполняла разведгруппа военнослужащих 24-й отдельной Бранденбургской ордена Ленина, Краснознамённой, ордена Суворова бригады специального назначения ГРУ, которая находится в городе Новосибирске. Она на этих учениях впервые использовала многофункциональный комплекс разведки «Ирония-М».

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Передняя панель прибора представляет собой настоящую комбинированную систему. На ней находятся: видеокамеры, тепловизор и лазерный дальномер. Благодаря им разведчики в любое время дня и ночи могут просматривать местность на дистанциях до 10 километров.

Во время учений снайпер смог без затруднений остановить диверсантов. Их приближение заблаговременно обнаружили датчики движения, которыми оснащён комплекс «Ирония-М». Задача была выполнена: координаты пусковых установок противника переданы артиллеристам, после чего разведчики покинули опасный район.

На выставке в Екатеринбурге также были представлены зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1», противотанковая пушка «Рапира», бронеавтомобиль «Тигр-М», комплекс радиоэлектронной борьбы «Краснуха-С4», а также другая техника и вооружение.

В настоящее время в ЦВО 51% всех вооружений и военной техники — это новые образцы.