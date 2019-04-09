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Армия и Флот

Новейший оптико-электронный комплекс разведки «Ирония-М» впервые показали во время учений

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В рамках Дня инноваций Центрального военного округа (ЦВО), в Екатеринбурге проводилась выставка более 30 новинок вооружений и военной техники. В том числе — это новые комплексы ПВО, системы радиоэлектронной борьбы, разведки и связи.

На нём в ходе учений разведывательной группы спецназа на полигоне под Новосибирском впервые был представлен многофункциональный переносной оптико-электронный комплекс разведки «Ирония-М», а также показана его работа.

Эти учения стали имитацией работы разведывательной группы, находящейся в глубоком тылу противника. Группа должна была обнаружить скрытый командный пункт, а также местонахождения пусковых установок крылатых ракет. Задание выполняла разведгруппа военнослужащих 24-й отдельной Бранденбургской ордена Ленина, Краснознамённой, ордена Суворова бригады специального назначения ГРУ, которая находится в городе Новосибирске. Она на этих учениях впервые использовала многофункциональный комплекс разведки «Ирония-М».

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/XT-l4zAWt7A

Передняя панель прибора представляет собой настоящую комбинированную систему. На ней находятся: видеокамеры, тепловизор и лазерный дальномер. Благодаря им разведчики в любое время дня и ночи могут просматривать местность на дистанциях до 10 километров.

Во время учений снайпер смог без затруднений остановить диверсантов. Их приближение заблаговременно обнаружили датчики движения, которыми оснащён комплекс «Ирония-М». Задача была выполнена: координаты пусковых установок противника переданы артиллеристам, после чего разведчики покинули опасный район.

На выставке в Екатеринбурге также были представлены зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1», противотанковая пушка «Рапира», бронеавтомобиль «Тигр-М», комплекс радиоэлектронной борьбы «Краснуха-С4», а также другая техника и вооружение.

В настоящее время в ЦВО 51% всех вооружений и военной техники — это новые образцы.

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https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201904070926-b8jo.htm

ВС РФ, Новосибирск, спецназ, «Ирония-М»
  • Clausson Clausson
    09.04.1902:29:09

    Что-то вспомнилось:

    Я выдумал музу Иронии

    для этой суровой земли.

    Я дал ей владенья огромные:

    пари, усмехайся, шали.

    Зевеса надменные дочери,

    ценя превосходство своё,

    каких бы там умниц ни корчили —

    не стоят гроша без неё.

    Вот прямо про «Иронию-М»    

    Отредактировано: Clausson~02:32 09.04.19
    #1121207
    • Михаил Шевяков Михаил Шевяков
      09.04.1905:45:45

      Вот прямо печалька какая-то …: «…Так грустно, брат мой, грустно, мой брат! …"

      ***

      Под копытами снег голубой примят.

      Еду в возке я по чужой стороне…

      Так грустно, брат мой, грустно, мой брат!

      Ах, кабы вспомнил кто обо мне.

      Там горит огонек у того леска.

      Еду в возке я. Дуга на коне…

      Все тоска окружает, тоска, тоска!

      Ах, кабы вспомнил кто обо мне.

      Все чужие леса да чужая даль.

      И мороз страшней, и душа в огне…

      А печаль-то, мой брат, печаль, печаль!

      Ах, кабы вспомнил кто обо мне.

      (Булат Окуджава)

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      А я вот почитал стихи Дениса Давыдова … просмотрел видео из к/ф «Эскадрон гусар летучих» — алаверды:

      Песня (Я люблю кровавый бой…).

      Я люблю кровавый бой,

      Я рождён для службы царской!

      Сабля, водка, конь гусарской,

      С вами век мне золотой!

      Я люблю кровавый бой,

      Я рождён для службы царской!

      За тебя на чёрта рад,

      Наша матушка Россия!

      Пусть французишки гнилые

      К нам пожалуют назад!

      За тебя на чёрта рад,

      Наша матушка Россия!

      Станем, братцы, вечно жить

      Вкруг огней, под шалашами,

      Днём — рубиться молодцами,

      Вечерком — горелку пить!

      Станем, братцы, вечно жить

      Вкруг огней, под шалашами!

      О, как страшно смерть встречать

      На постели господином,

      Ждать конца под балхадином

      И всечасно умирать!

      О, как страшно смерть встречать

      На постели господином!

      То ли дело средь мечей:

      Там о славе лишь мечтаешь,

      Смерти в когти попадаешь,

      И не думая о ней!

      То ли дело средь мечей:

      Там о славе лишь мечтаешь!

      Я люблю кровавый бой,

      Я рождён для службы царской!

      Сабля, водка, конь гусарской,

      С вами век мне золотой!

      Я люблю кровавый бой,

      Я рождён для службы царской!

      1815 год.

      ***

      Романс (Не пробуждай, не пробуждай…).

      Не пробуждай, не пробуждай

      Моих безумств и исступлений

      И мимолётных сновидений

      Не возвращай, не возвращай!

      Не повторяй мне имя той,

      Которой память — мука жизни,

      Как на чужбине песнь отчизны

      Изгнаннику земли родной.

      Не воскрешай, не воскрешай

      Меня забывшие напасти,

      Дай отдохнуть тревогам страсти

      И ран живых не раздражай.

      Иль нет! Сорви покров долой!..

      Мне легче горя своеволье,

      Чем ложное холоднокровье,

      Чем мой обманчивый покой.

      1834 год.

      А потом новости на «Звезде» и — сделано у нас …

      Отредактировано: Михаил Шевяков~05:56 09.04.19
      #1121222
  • Нет аватара my.sdelanounas
    09.04.1909:11:48

    «комплекс радиоэлектронной борьбы «Краснуха-С4""

    поправьте

    Отредактировано: my.sdelanounas~09:12 09.04.19
    #1121243
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