В Севастополе агрофирма «Золотая Балка» закладывает новые виноградники

ООО «Агрофирма «Золотая Балка» в 2019 году в рамках стратегии обновления виноградников, рассчитанной до 2025 года планирует посадить порядка 180 га новых виноградников.

Разработанный на 2015-2025 годы план предполагает, что «неэффективные насаждения будут заменены на новые посадки». Речь идет примерно о 600 га виноградников.

В 2018 году агрофирма не проводила закладку виноградников. Основные инвестиции были направлены на модернизацию производства (в декабре введет винодельческий комплекс стоимостью 400 млн рублей).

«Золотая Балка» намерена в текущем году посадить саженцы виноградников европейских сортов, адаптированных к климату севастопольского региона, на 76,33 га весной и на 102 га — осенью.

Всего же с 2015 по 2018 год предприятиями отрасли виноградарства и виноделия Севастополя произведена закладка виноградников на общей площади более тысячи га. До 80% расходов на закладку компенсирует государство.

http://www.interfax-russia.ru/Crimea/main.asp?id=1021601&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop