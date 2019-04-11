Дизайн-студия «Иппиарт» и АО «Вагонреммаш» одержали победу в одном из крупнейших мировых конкурсов дизайна — Red Dot Award, который проводится Центром дизайна земли Северный Рейн — Вестфалия, Эссен, Германия.

Они получили основную награду Winner за 2019 год в номинации «Промышленный дизайн» за серийный проект нового плацкартного вагона для ОАО «РЖД».

Награды вручаются дизайнерам и компаниям-производителям за особые достижения в дизайне потребительских товаров. Первое награждение состоялось в 1955 году.

Работы, отмеченные наградой, выставляются в Музее дизайна Red Dot в Эссене. Номинации делятся на три категории: промышленный дизайн (участвуют разработчики потребительских продуктов), коммуникационный дизайн (производители рекламы товаров), концептуальный дизайн.

Решение о вручении награды было принято после презентации плацкартного вагона в Германии перед членами жюри. В него входят ведущие дизайнеры мира, а также специалисты, работающие в этой сфере.

С 1955 года премия, в частности, вручалась компаниям Bombardier, Siemens, Porsche. Награждение победителей пройдёт в Эссене 8 июля.Проекты студии «Иппиарт» и ранее становились призёрами и входили в шорт-листы российских и международных конкурсов.

Проект интерьера поезда The Tree, призёр I Международного конкурса железнодорожного дизайна, экспонировался на стенде компании Bombardier Transportation на выставке InnoTrans-2010 в Берлине.

В настоящее время построено более 250 пассажирских вагонов, дизайн интерьера которых разработан в студии.Вагоны принадлежат компаниям «ТрансКлассСервис», «Гранд Экспресс», ОАО «РЖД», «Казахстан темир жолы».