Пермский разработчик «АКВИС Лаб» представил очередное обновление своего флагманского продукта — графического редактора AliveColors («Живые цвета»). Обновление подчёркивает курс на технологическую независимость: отечественный софт не уступает зарубежным аналогам и предлагает уникальные решения для дизайнеров и фотографов.
Ключевое нововведениеверсии 11.2 — функция «Заливка с учётом содержимого» на базе искусственного интеллекта. Она позволяет быстро и точно удалять объекты с фотографий и автоматически заполнять освободившееся пространство, сохраняя целостность изображения. Технология значительно ускоряет процесс ретуши и делает его интуитивно понятным даже для начинающих пользователей.
Почему AliveColors — достойная альтернатива
По функционалу редактор максимально приближен к популярному зарубежному решению от Adobe, но имеет ряд весомых преимуществ:
Локальная генеративная нейросеть. В отличие от облачных сервисов, AliveColors позволяет создавать изображения по текстовому запросу без доступа к интернету. Это обеспечивает конфиденциальность данных и независимость от внешних сервисов.
Нейронные фильтры и ИИ-инструменты. Инновационный функционал помогает решать типовые задачи в один клик:
автоматически раскрашивать чёрно‑белые фотографии;
- удалять фон на изображении;
устранять артефакты, шумы и размытие;
увеличивать изображения без потери качества.
Кроссплатформенность. Программа совместима с Windows, macOS и Linux — пользователи любой ОС могут работать в привычной среде.
Бесплатная домашняя версия. Полнофункциональная лицензия доступна бесплатно для некоммерческого использования. Это открывает широкие возможности для обучения, хобби и личного творчества.
AliveColors уже получил признание и активно используется специалистами по всей стране — от начинающих энтузиастов до профессиональных дизайнеров и ретушёров.
Обновление AliveColors — яркий пример того, как российские разработчики создают конкурентоспособные цифровые продукты с фокусом на потребности отечественных пользователей. Инновационные ИИ‑технологии в сочетании с доступностью и кроссплатформенностью делают AliveColors мощным инструментом для реализации самых смелых творческих идей.
