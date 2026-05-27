Пермский разработчик «АКВИС Лаб» представил очередное обновление своего флагманского продукта — графического редактора AliveColors («Живые цвета»). Обновление подчёркивает курс на технологическую независимость: отечественный софт не уступает зарубежным аналогам и предлагает уникальные решения для дизайнеров и фотографов.

Ключевое нововведениеверсии 11.2 — функция «Заливка с учётом содержимого» на базе искусственного интеллекта. Она позволяет быстро и точно удалять объекты с фотографий и автоматически заполнять освободившееся пространство, сохраняя целостность изображения. Технология значительно ускоряет процесс ретуши и делает его интуитивно понятным даже для начинающих пользователей.

Почему AliveColors — достойная альтернатива

По функционалу редактор максимально приближен к популярному зарубежному решению от Adobe, но имеет ряд весомых преимуществ:

Локальная генеративная нейросеть. В отличие от облачных сервисов, AliveColors позволяет создавать изображения по текстовому запросу без доступа к интернету . Это обеспечивает конфиденциальность данных и независимость от внешних сервисов.

Нейронные фильтры и ИИ-инструменты. Инновационный функционал помогает решать типовые задачи в один клик: автоматически раскрашивать чёрно‑белые фотографии; удалять фон на изображении; устранять артефакты, шумы и размытие; увеличивать изображения без потери качества.

Кроссплатформенность. Программа совместима с Windows, macOS и Linux — пользователи любой ОС могут работать в привычной среде.

Бесплатная домашняя версия. Полнофункциональная лицензия доступна бесплатно для некоммерческого использования. Это открывает широкие возможности для обучения, хобби и личного творчества.

AliveColors уже получил признание и активно используется специалистами по всей стране — от начинающих энтузиастов до профессиональных дизайнеров и ретушёров.

Обновление AliveColors — яркий пример того, как российские разработчики создают конкурентоспособные цифровые продукты с фокусом на потребности отечественных пользователей. Инновационные ИИ‑технологии в сочетании с доступностью и кроссплатформенностью делают AliveColors мощным инструментом для реализации самых смелых творческих идей.