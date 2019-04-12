Началось серийное производство ЗРС С-350 «Витязь-ПВО»

Государственные испытания новой зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 «Витязь-ПВО» успешно завершаются, началось производство первого серийного комплекта, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

«Положительными пусками, произведенными 26 марта, завершаются государственные испытания новой ЗРС С-350 „Витязь-ПВО“, призванной на замену С-300ПС», — приводит его слова ТАСС.

«Одновременно запущено производство первого серийного комплекта, сдача будет обеспечена в 2019 году», — сказал Криворучко в рамках единого дня приемки военной продукции в пятницу.

В феврале в Минобороны сообщали, что учебный центр ВКС в Ленинградской области первым обзаведется новым зенитно-ракетным комплексом С-350 «Витязь».

ЗРК С-350 «Витязь» — это самоходная пусковая установка, работающая вместе со всеракурсным радаром с электронным сканированием пространства. В боекомплект комплекса входят ракеты средней дальности, используемые в зенитной ракетной системе С-400, и ракеты малой дальности. Планируется, что «Витязь» заменит С-300ПС и «Бук-М1-2».