Ростех провел испытания беспилотников для контроля состояния ЛЭП

Холдинг «Росэлектроника» и концерн «Автоматика», входящие в состав Госкорпорации Ростех, провели испытания автоматизированного комплекса, предназначенного для контроля состояния линий электропередачи. Комплекс включает в себя беспилотники с многофункциональными зарядными станциями и специальное программное обеспечение для обработки собранной фото- и видеоинформации.

В ходе испытаний беспилотный комплекс подтвердил все заявленные характеристики по автономности и возможностям автоматизированного анализа неполадок на линиях электропередачи. Испытания проводились в Липецкой области в апреле текущего года.

Автономность комплекса достигается за счет программного обеспечения концерна «Вега» холдинга «Росэлектроника».

Дроны следуют по заданному маршруту и самостоятельно определяют необходимые ракурсы для фото- и видеосъемки. Разработчики также дооснастили дрон системой точной посадки на зарядную станцию, совместив ориентирование по координатам GPS с наведением при помощи отдельной видеокамеры на автоматически идентифицируемые посадочные метки. За счет этого отклонение точки посадки от планируемой не превышает нескольких сантиметров. С помощью многофункциональных станций БПЛА могут подзарядиться, получить программу полета, передать собранные данные и продолжить путь. Таким образом минимизируется необходимость вмешательства операторов в работу системы.

Специальное программное обеспечение для анализа данных, разработанное концерном «Автоматика», помогло автоматизировать процесс выявления дефектов ЛЭП. Программа проводит 3D-моделирование местности на основе геоданных, которые она получает от беспилотника, и анализирует геометрию воздушных ЛЭП. На основе этих данных система при помощи машинного обучения выявляет дефекты практически любого характера: провисание проводов, опасный наклон опор, повреждение изоляции и контактов, а также обнаруживает в охранной зоне посторонние объекты, способные повлиять на работу ЛЭП.

Одной из ключевых задач Ростеха в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» является цифровизация энергетического комплекса. Автоматизированная система мониторинга позволяет минимизировать отключения ЛЭП для плановых проверок и текущего ремонта, а также снизить аварийность за счет обнаружения угроз на ранних стадиях. При этом дроны могут работать круглосуточно в любую погоду. Разработанное программно-аппаратное обеспечение позволяет делать прогнозы по техническому состоянию объектов и легко интегрируется в существующие информационные системы предприятий.

Использование беспилотников, оснащенных камерой и тепловизором, позволяет выявлять неисправности в работе оборудования и многократно снизить аварийность на ЛЭП. При аварийно-восстановительных работах дроны сокращают время поиска повреждений и определения причин неисправностей. Используемые в системе мониторинга беспилотники сделаны из композитных материалов и могут работать при температурах от -30 до +60 градусов, в том числе при дожде, сильном ветре или снегопаде. Точность изображения обеспечивается за счет гиростабилизированного съемочного комплекса, в который входит тепловизор и цифровая камера видимого диапазона.

Напомним, впервые Ростех представил беспилотный комплекс для мониторинга линий электропередачи в рамках международного форума «Электрические сети» в декабре 2018 года. Проект в составе Ростеха реализует концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника». Заказчиком НИОКР выступает МРСК Центра.