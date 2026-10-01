Когда дрон становится ракетой: Ростех создаёт новый класс ударных систем

Есть вещи, которые мы привыкли различать автоматически. Ракета — это ракета. Дрон — это дрон. Первое — дорого, быстро, точно. Второе — дешево, массово, но обычно медленнее и не так далеко. Эта граница казалась естественной десятилетиями. Сегодня она размывается прямо на глазах — и это одно из самых интересных изменений в облике современной войны.

Ростех, обеспечивающий около 80% поставок военной техники российским Вооружённым Силам в зоне СВО, оказался в центре этого процесса. И речь не только о наращивании выпуска уже существующих образцов — создаются принципиально новые системы, которые находятся на стыке привычных классов.

Самый показательный пример — реактивные ударные беспилотники С-71М, С-71К и изделие «Дань-Т». По своим возможностям они вплотную подошли к крылатым ракетам.

Логика тут простая. Крылатая ракета — это, по сути, беспилотник самолётного типа. Но не наоборот: далеко не каждый такой дрон является ракетой. В новых изделиях эта разница стирается. Они созданы выполнять функции крылатых ракет — с той же точностью, манёвренностью и дальностью. Но стоят при этом заметно меньше.

«Фактически классическая крылатая ракета — это уже беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Однако далеко не каждый БпЛА самолётного типа — крылатая ракета. Тем не менее в новых изделиях С-71М, С-71К и „Дань-Т“ эта грань стирается. Эти аппараты как раз призваны выполнять функции крылатых ракет и обладают соответствующей точностью, манёвренностью и дальностью. В то же время они существенно дешевле классических ракет. При дальнейшем повышении зрелости технологий выпуска беспилотников разница между подобными дронами и непосредственно крылатыми ракетами будет становиться всё менее заметной», — рассказывают в госкорпорации.

Речь идёт не просто о нескольких новых моделях. Формируется отдельная ниша высокоточного вооружения, сочетающего черты реактивного БпЛА и авиационной ракеты.

Что это за аппараты

Все три беспилотника оснащены реактивными двигателями. Дальность их применения составляет сотни километров. В конструкции используются технологии снижения заметности в радиолокационном диапазоне — так называемый стелс. Смысл простой: чем слабее сигнал, отражающийся от аппарата в сторону радиолокационной станции, тем позже его заметят и тем меньше у ПВО шансов.

Дроны уже применяются в зоне СВО. Среди целей — скопления живой силы, укрепления, бронетехника, командные пункты, пункты запуска БпЛА, радиолокационные станции и системы ПВО.

Для преодоления противовоздушной обороны предусмотрены специальные режимы полёта. «Дань-Т», по данным разработчика, может двигаться к цели в режиме следования рельефу местности — на малой высоте, с учётом естественных и искусственных препятствий. Непосредственно перед целью аппарат способен набрать высоту и атаковать сверху. По статистике, большая часть применяемых аппаратов достигает назначенной цели.

Важное достоинство этого класса оружия — дальность. Она позволяет самолётам-носителям, а в случае с «Данью» — и вертолётам, выполнять пуск, не входя в зону действия наземных комплексов ПВО противника.

Но главное — не дальность и не стелс. Главное — цена одного высокоточного поражения.

В современной войне значение имеет не только точность боеприпаса, но и то, сколько таких ударов можно нанести за те же ресурсы. Если вместо дорогой авиационной ракеты можно применить более массовое и дешёвое средство — экономика высокоточного оружия меняется целиком. На первый план выходят серийность производства, доступность разных носителей и возможность массового применения.

Проще говоря: важно уже не только качество отдельного боеприпаса, но и количество высокоточных воздействий, которое промышленность и авиация способны обеспечить за прежний объём ресурсов. Тенденция очевидна — управляемые средства поражения дешевеют, не теряя эффективности.

Ростех сегодня выпускает для фронта широкий набор высокоточных вооружений: оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», РСЗО «Торнадо-С» и «Сарма» с управляемыми реактивными снарядами, управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь», барражирующие боеприпасы, включая модели «Куб» концерна «Калашников». Новые реактивные авиационные БпЛА дополняют этот портфель, обеспечивая дальнее высокоточное поражение целей дешевле традиционных ракет. И, по словам представителей госкорпорации, в ближайшей перспективе эти дроны должны стать стандартным средством фронтовой авиации — наряду с авиабомбами с УМПК.

Так что вопрос «дрон или ракета?» постепенно теряет смысл. Правильнее спросить иначе: сколько это стоит и сколько раз мы можем это применить. Именно на этот вопрос новые системы и отвечают.