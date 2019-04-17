«Алроса» приступила к добыче алмазов на новом месторождении «Заря»

Алмазодобывающая компания «Алроса» в среду приступила к добыче алмазов на новом месторождении в Мирнинском районе Якутии. Добывать драгоценные камни из кимберлитовой трубки «Заря» компании предстоит 11 лет.

Проведена колоссальная работа по вскрыше. 11 лет предстоит нам добывать качественное сырье, востребованное на международных рынках. Предполагаем выйти на проектную мощность в 1,25 млн карат алмазов уже к 2021 году. И сегодня мы совершаем первый промышленный взрыв, который вынесет алмазную породу.

Новое месторождение позволит компенсировать выбывающие запасы карьера «Комсомольский» и поддержит стабильную добычу основной продукции комбината.

«Алроса» — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. В январе — марте 2019 года"Алроса" продала алмазно-бриллиантовую продукцию на $1 млрд против $1,61 млрд в I квартале предыдущего года.