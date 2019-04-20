«Ижорские заводы» отгрузили оборудование для АЭС «Руппур» (Бангладеш)

ПАО «Ижорские заводы"* (входит в Группу ОМЗ**), осуществило отгрузку оборудования для строящейся АЭС «Руппур» (Бангладеш). В партию отгруженного оборудования вошли детали закладные элементов крепления компенсатора давления и площадка из состава закладных шахт ревизии для первого энергоблока, а также детали закладные и опора блока защитных труб из состава закладных шахт ревизии для второго энергоблока строящейся атомной станции, сообщили 18 апреля в пресс-службе предприятия.

Контракт на изготовление оборудования и закладных шахт ревизии для первого и второго энергоблоков АЭС «Руппур» был подписан в 2017 году. Оборудование предназначено для использования при транспортировке и установке составных частей реактора ВВЭР-1200 (блока верхнего, блока защитных труб, шахты внутрикорпусной) в шахты ревизии и обратно в реактор при плановом останове реакторной установки для технического обслуживания, ревизии и ремонта с частичной или полной выгрузкой топлива.

Генеральный контракт на сооружение АЭС «Руппур» в Бангладеш был подписан в конце 2015 года. Основной отличительной чертой энергоблоков станции является оптимальное сочетание активных и пассивных систем безопасности.

* Ижорские заводы (г.Санкт-Петербург, Колпино) — одно из старейших промышленных предприятий тяжёлого машиностроения России, основанное в 1722 году по указу Петра I. Сегодня «Ижорские заводы» — это современное машиностроительное предприятие, проектирующее и изготавливающее оборудование для объектов использования атомной энергии, химического и нефтяного машиностроения.

** Публичное акционерное общество «Объединенные машиностроительные заводы» (ПАО «ОМЗ», — Группа Уралмаш-Ижора) — одна из ведущих компаний тяжёлого машиностроения, специализирующаяся на инжиниринге, производстве и сервисном обслуживании оборудования для атомной энергетики, нефтехимической и нефтегазовой, горной промышленности, а также на производстве спецсталей и предоставлении промышленных услуг. Производственные площадки ОМЗ находятся в России и Чехии. Основным акционером и финансовым партнёром группы ОМЗ является «Газпромбанк» (Акционерное общество).