28 апреля 2026 года на энергоблоке № 1 АЭС «Руппур» в Бангладеш началась загрузка ядерного топлива. Генеральный подрядчик и проектировщик станции — Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом». Это событие стало первым этапом в рамках ключевого пускового этапа блока.

В активную зону реактора будут загружены 163 тепловыделяющие сборки. Затем реактор выведут на минимально контролируемый уровень мощности, после чего начнётся постепенное её повышение. Следующий этап — энергетический пуск, когда вырабатываемая электроэнергия начнёт поступать в энергосеть Бангладеш.

«Сегодня Бангладеш вступил в клуб государств, использующих мирный атом как надежный источник устойчивого развития. Несомненно, АЭС „Руппур“ станет важнейшим элементом энергетической системы страны. Для „Росатома“ этот проект — очередной важный шаг в развитии мировой атомной энергетики, в укреплении дружественных отношений с нашими зарубежными партнерами. Мы рады, что вместе с нашими бенгальскими друзьями участвуем в создании современной и надежной атомной станции и видим дальнейшие перспективы нашего сотрудничества», — отметил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от Дакки. Генеральный контракт был подписан 25 декабря 2015 года. Реакторы ВВЭР-1200 — это эволюционный проект поколения III+, полностью соответствующий международным стандартам безопасности. На данный момент в мире эксплуатируются уже шесть энергоблоков на базе таких реакторов: четыре в России и два в Беларуси. Активное строительство по российской технологии ведётся в Египте, Венгрии, Турции, Китае, а также ведутся изыскательские работы в Казахстане.