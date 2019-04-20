В п. Южный открылся новый противотуберкулезный диспансер на 276 мест

В п.Южный в Северной Осетии открылся новый противотуберкулезный диспансер на 276 мест.

Противотуберкулезный диспансер на 276 коек с поликлиникой на 250 посещений в смену строился по госпрограмме «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года. Работы начались в 2017 году. Всего построено 10 новых корпусов с необходимой материально-технической базой: рентгеновский аппарат на два рабочих места, видеоторакоскопическая установка, УЗИ-аппарат, два кардиографа, кольпоскоп, два наркозных аппарата, один аппарат искусственной вентиляции легких, укомплектованный операционный блок и реанимация.

Коллектив больницы — это опытные и заслуженные фтизиатры и торакальные хирурги. Поэтому было принято решение, что медицинское учреждение станет центром фтизиатрии и пульмонологии, что расширяет спектр тех пациентов, которые будут сюда поступать.