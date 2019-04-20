Где делают квартирные водосчётчики. Репортаж о компании «МЕТЕР» в Великом Новгороде
Компания «МЕТЕР» создавалась командой специалистов из Санкт-Петербурга и Москвы. В 2003 они налаживают серийное производство квартирных счетчиков воды МЕТЕР СВ-15 и манометров МЕТЕР ДМ, тем самым громко заявляют о себе, что они тоже претендуют на роль лидеров. В следующем году их производственная линейка расширяется за счёт биметаллических термометров МЕТЕР ТБ, манометров низкого давления МЕТЕР НМ. Также в 2004 году они открывают свой филиал в Москве, а чуть позже в Екатеринбурге и Новосибирске. И, наконец, новая ступенька роста, это, конечно же, открытие 13 марта 2014 года в Великом Новгороде нового и современного завода по производству контрольно-измерительных приборов. В эту историю было инвестировано порядка 400 млн рублей.
1. А ведь когда-то здесь было чистое поле, а сейчас вот какая красота. Люблю проекты, созданные с нуля.Сегоднякомпания «МЕТЕР» — это один из крупнейших российских производителей контрольно-измерительных приборов: квартирных счетчиков воды, внутридомовых водосчетчиков, водосчетчиков промышленного назначения, манометров, термометров, датчиков давления. Продукция МЕТЕР используется в машиностроении, энергетике, медицине, нефтегазоперерабатывающей отрасли, жилищном хозяйстве, пищевой и других отраслях промышленности.
2. Пресс горячей штамповкиЕщё раз отмечу, что производство здесь полного цикла, а это значит за качеством изделий контроль на всех переделах. Металл приходит с Урала, меж строк услышал знакомое название УГМК, и сразу стал ещё теплее к ним относиться.
3.На вопрос, почему пошли таким непростым путем, как собственное производство, а не просто сборка готовых комплектующих из Китая. Всё дело в том, что сейчас в России всего три (включая МЕТЕР) отечественных производителя, остальные просто привозят такое добро из-за бугра (в основном из Китая) и под своим брендом продают у нас. А ведь есть в этой теме три ключевых параметра: класс, качество и безопасность и иностранные аналоги, не всегда соответствуют всём этим трём показателям. Например, по качеству, вроде всё у них и нормально, а вот по безопасности или к классу точности, уже есть вопросы. Поэтому для такой большой и великой страны, как наша, конечно, должны быть свои высокотехнологичные компании и в этой сфере, тем более эра цифровизации всё наступает, бытовые нормы ужесточаются, а цены на услуги ЖКХ только растут, и даже за водичкой теперь приходится следить всё больше. Важно отметить, что ребята работают, в том числе, на перспективу, предлагая рынку всё более умные приборы, способные передавать метрику на расстояния. Понятно, что сейчас пока и законодательная база у нас отстаёт от таких новшеств, но рано или поздно это станет реальностью, а у них уже всё под это дело готово.
4.Что ещё сильно отличает от конкурентов, что здесь достигнута максимальная автоматизация процессов и ручной труд сведён к минимуму. Если на других аналогичных предприятиях, скажем, задействованы на данных участках человек 60, то тут всего двое. Всего же на заводе работает 22 человека.
5.Как я уже сказал выше, сейчас на заводе готовы производить до 250 000 счетчиков в месяц, но в случае роста рынка или крайней необходимости, тут специально предусмотрено место для установки второй линии, и тогда мощность завода может вырасти, как минимум, в два раза.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/PsQlGfFc6aQ
7. Обрезной пресс8. Всё оборудование здесь собрано от европейских грандов.9. Этот умный станок отвечает за механическую обработку изделий
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/JrI7c9BIo9s
10.11.12.13.14. И, наконец, наступает этап окончательной сборки. И здесь человек только в роли принеси-подай, всё остальное делает умная машина.15.16.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/7SaahHxN4DY
17.18.19.На финише каждый счетчик ещё раз проверяется. А так, если честно, жесткий контроль качества продукции осуществляется на всех этапах производства, начиная от разработки будущего прибора и до ввода в серию.20.21.22. Один такой испытательный стенд за раз может проверить 26 штук, а сама проверка занимает примерно 15 минут. И таких стендов здесь много.23. А это уже участок упаковки, новые счётчики к переезду в новые дома готовы.24. Кстати, кроме продукции под своим брендом, мощности предприятия позволяют и другим помогать.25. Большое спасибо всем сотрудникам ООО «МЕТЕР» за тёплый приём и интересную экскурсию по заводу!
- Великоросс
- 20.04.201921:50
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