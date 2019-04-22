Ростех создал оборудование для Европейского космического агентства



Ростех поставит оборудование для Европейского космического агентства

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех создал матрицу быстродействующих переключателей с драйвером управления для Европейского космического агентства. Оборудование предназначено для использования в космических радиолокаторах на околоземной орбите. Новая разработка в полтора раза дешевле зарубежных аналогов и превосходит их по ряду технических характеристик.

Матрица позволяет радиолокатору переключаться либо на передачу, либо на прием сигнала. Прибор спроектирован по запросу итальянского поставщика Европейского космического агентства. У заказчиков возникла потребность в создании новой модификации радиолокаторов — дешевле существующих версий при равных технических параметрах.

Разработка Ростеха в полтора раза дешевле зарубежных аналогов, а по некоторым характеристикам превосходит их. Так, суммарные потери составляют не более 0,3 дБ, а суммарные развязки (подавление сигнала между определенными входами или выходами устройства) — не менее 60дБ. В то же время устройство компактнее и меньше весит.

«Госкорпорация Ростех создает широкий спектр высокотехнологичной наукоемкой продукции, которая востребована не только в России, но и за рубежом. Интерес со стороны Европейского космического агентства еще раз подтверждает то, что наши разработки соответствуют самым высоким мировым стандартам. Поставки новой матрицы для космических радиолокаторов будут осуществляться в рамках национального проекта „Международная кооперация и экспорт“. В новой модели радиолокаторов матрица нашего производства заменит дорогостоящие зарубежные аналоги. Приборы с такими характеристиками будут использоваться в гражданской сфере впервые», — рассказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.