В России представили вагон купе нового поколения
Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя компания «Российских железных дорог») презентовала на Рижском вокзале Москвы новый вагон купе.
Новый одноэтажный купейный вагон дальнего следования выполнен в виде двухвагонного сцепа.
Подвижной состав отличается повышенным комфортом — в каждом вагоне есть душевые кабины, купе оборудованы регуляторами температуры, индивидуальными сейфами, персональными светильниками. Пассажирам будут доступны скоростной Wi-Fi, розетки и разъемы USB.
Впервые в вагонах массовой серии в туалетной комнате оборудуются душевые кабины. В коридоре есть сервисные зоны, где можно разместить вендинговый автомат, пурифайер для питьевой воды, микроволновку, холодильник.
В соответствии с контрактом, который ФПК заключила с «Тверским вагоностроительным заводом» (ТВЗ), ТВЗ поставит 3,7 тыс. пассажирских вагонов на сумму 237 млрд рублей до 2025 года.
- Константин Курсиков
- 23.04.201911:48
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