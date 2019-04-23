В России представили вагон купе нового поколения

Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя компания «Российских железных дорог») презентовала на Рижском вокзале Москвы новый вагон купе.

Новый одноэтажный купейный вагон дальнего следования выполнен в виде двухвагонного сцепа.

Подвижной состав отличается повышенным комфортом — в каждом вагоне есть душевые кабины, купе оборудованы регуляторами температуры, индивидуальными сейфами, персональными светильниками. Пассажирам будут доступны скоростной Wi-Fi, розетки и разъемы USB.

Впервые в вагонах массовой серии в туалетной комнате оборудуются душевые кабины. В коридоре есть сервисные зоны, где можно разместить вендинговый автомат, пурифайер для питьевой воды, микроволновку, холодильник.

В соответствии с контрактом, который ФПК заключила с «Тверским вагоностроительным заводом» (ТВЗ), ТВЗ поставит 3,7 тыс. пассажирских вагонов на сумму 237 млрд рублей до 2025 года.