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Транспорт и логистика

В России представили вагон купе нового поколения

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Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя компания «Российских железных дорог») презентовала на Рижском вокзале Москвы новый вагон купе.

Новый одноэтажный купейный вагон дальнего следования выполнен в виде двухвагонного сцепа.

Подвижной состав отличается повышенным комфортом — в каждом вагоне есть душевые кабины, купе оборудованы регуляторами температуры, индивидуальными сейфами, персональными светильниками. Пассажирам будут доступны скоростной Wi-Fi, розетки и разъемы USB.

Впервые в вагонах массовой серии в туалетной комнате оборудуются душевые кабины. В коридоре есть сервисные зоны, где можно разместить вендинговый автомат, пурифайер для питьевой воды, микроволновку, холодильник.

В соответствии с контрактом, который ФПК заключила с «Тверским вагоностроительным заводом» (ТВЗ), ТВЗ поставит 3,7 тыс. пассажирских вагонов на сумму 237 млрд рублей до 2025 года.

  •  © cdn1.img.sputnik-abkhazia.info

  •  © cdn1.img.sputnik-abkhazia.info

  •  © cdn1.img.sputnik-abkhazia.info

  •  © cdn2.img.sputnik-abkhazia.info

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транспорт и логистика
  • Серж Буряков Серж Буряков
    23.04.1913:08:09

    Узковат или мне кажется? Представьте толстяка или качка за 120-140кг, ему там будет неудобно…

    #1124236
    • Алексей Алексей Алексей Алексей
      23.04.1913:34:52

      с новым плацкартом тоже косяков много. если уж делать собрались, то для людей нужно делать, а не как обычно

      #1124247
    • Нет аватара Cinik
      23.04.1914:37:00

      Нижняя полка? Так ведь это, по идее, просто диван. А лежак должен быть откидной, в сложенном виде он служит спинкой дивана.

      #1124266
    • A_SEVER A_SEVER
      23.04.1914:40:39

      Узковат или мне кажется?
      Не уже обычного, просто это рендер.

      #1124268
  • DKerr DKerr
    23.04.1914:44:26

    Если душ «в туалетной комнате», то можно представить радостную очередь в туалет, пока кой-нить счастливчик неторопясь полощется в душе…

    #1124273
    • Нет аватара Cinik
      23.04.1914:48:07

      Там только в одном туалете душ. Во втором пеленальный столик. И наверняка душ будет платным. Иначе там не только очередь всегда будет, там ещё и воды никогда не будет.

      #1124276
      • Нет аватара senima56
        23.04.1916:36:13

        Не думаю что душ будет платным! А вот то, что горячей воды на всех не хватит- точно!

        #1124334
    • Нет аватара Zzepp
      23.04.1916:06:01

      Вот тоже первая мысль!

      Если делать — то, наверное, правильнее было бы отдельным помещением.

      #1124320
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