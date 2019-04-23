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Судостроение и судоходство

На Ярославском СЗ спущено на воду новое водолазное судно

Во вторник, 23 апреля 2019 года на «Ярославском судостроительном заводе» (Ярославская область) спущено на воду новое водолазное судно «Нижний Новгород».

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Судно изготовлено для «Транснефть — Подводсервис». На его строительство ушло около года. Катер может использоваться по различному назначению: как служебно-разъездной, прогулочный, для доставки различных грузов, буксировки малых судов, патрульный, катер обеспечения и т. д.

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В настоящее время Ярославский судостроительный имеет заказ на поставку 5 судов для системы «Транснефть» на сумму более 667,4 млн. рублей. Два судна — бонопостановщики сданы в 2018 году и с открытием навигации в апреле 2019 года будут отправлены заказчику к месту базирования. В процессе строительства находится судно — нефтесборщик, а также второй водолазный катер проекта «Ярославец — М».

Основные характеристики:

  • Длина габаритная, м 19,75
  • Длина по КВЛ, м 17,87
  • Ширина габаритная, м 3,98
  • Высота борта, м 2,28
  • Осадка средняя, м 1,2
  • Водоизмещение полное, т 40,0
  • Пассажировместимость, чел 12
  • Мощность двигателя, л.с. 150
  • Скорость, км/час 19

Возможна транспортировка катера по железной дороге.

  •  © pp.userapi.com

  •  © pp.userapi.com

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Ярославская область, Ярославский судостроительный завод, водолазное судно, 02220
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