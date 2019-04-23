На Ярославском СЗ спущено на воду новое водолазное судно

Во вторник, 23 апреля 2019 года на «Ярославском судостроительном заводе» (Ярославская область) спущено на воду новое водолазное судно «Нижний Новгород».

Судно изготовлено для «Транснефть — Подводсервис». На его строительство ушло около года. Катер может использоваться по различному назначению: как служебно-разъездной, прогулочный, для доставки различных грузов, буксировки малых судов, патрульный, катер обеспечения и т. д.

В настоящее время Ярославский судостроительный имеет заказ на поставку 5 судов для системы «Транснефть» на сумму более 667,4 млн. рублей. Два судна — бонопостановщики сданы в 2018 году и с открытием навигации в апреле 2019 года будут отправлены заказчику к месту базирования. В процессе строительства находится судно — нефтесборщик, а также второй водолазный катер проекта «Ярославец — М».

Основные характеристики:

Длина габаритная, м 19,75

Длина по КВЛ, м 17,87

Ширина габаритная, м 3,98

Высота борта, м 2,28

Осадка средняя, м 1,2

Водоизмещение полное, т 40,0

Пассажировместимость, чел 12

Мощность двигателя, л.с. 150

Скорость, км/час 19

Возможна транспортировка катера по железной дороге.