«Озерная верфь» передала Госречнадзору патрульный катер

«Озерная Верфь» передала Госречнадзору катер «Патрульный-15». Об этом сообщает пресс-служба судостроительного предприятия. Церемония спуска судна состоялась в г. Долгопрудный на территории Хлебниковского затона. Катер может эксплуатироваться на реках, озерах, водохранилищах, а также в прибрежных морских районах и предназначен для выполнения следующих задач: патрулирование, участие в поисковых спасательных операциях, перехвате и досмотре судов нарушителей.

Скоростной многоцелевой катер проекта Laky 12M — справка Длина — 12,1 м Ширина — 4,2 м Осадка — 1,1 м Класс РС — ТР ТС 026/2012 Скорость — более 30 уз Запас пресной воды — 350 литров Объем цистерн серых/черных вод — 300 литров Общий запас топлива — 1,5 тыс. литров