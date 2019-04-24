В Москве построен новый ж/д путепровод

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В Москве в рамках комплексной реконструкции Московского железнодорожного узла построен новый путепровод, который соединил станцию Москва-Пассажирская-Ярославская с локомотивным и вагонным депо Москва-3.

Новый двухпутный путепровод построен на месте однопутного старого. Он длиннее своего предшественника, что позволит уложить под ним 5-й главный путь Ярославского направления Московской железной дороги.

Фото с сайта nashtransport.ru