

КАМАЗ поставил в Москву партию низкопольных автобусов «НЕФАЗ»

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В рамках контракта с компанией «Мосгортранс» российский производитель грузовой техники КАМАЗ поставил в Москву партию низкопольных автобусов «НЕФАЗ»: на городские маршруты вышли первые 12 машин. Всего, согласно договору, автобусный парк российской столицы пополнят 655 «НЕФАЗов». Обслуживать автотехнику, произведенную в Нефтекамске, на дочернем предприятии КАМАЗа, специалисты автогиганта будут в течение семи лет.

Пассажирский транспорт — одна из существенных точек роста нашей компании, с этим направлением мы связываем большие перспективы. Поэтому разработке и производству современных моделей пассажирского транспорта сегодня уделяется большое внимание — это наш ответ на современную реальность мегаполисов и растущий спрос на комфортабельную технику для пассажирских перевозок.

В Москву поставлена одна из последних разработок компании в этом направлении — низкопольные автобусы НЕФАЗ-5299-40-52, оснащенные в соответствии с мировыми требованиями, причем особое внимание уделено доступности для людей с ограниченными возможностями. В числе востребованных опций -навигационный терминал с функцией мониторинга состояния водителя, автономное видеонаблюдение, климат-контроль с режимом обогрева, тепловая завеса дверных проемов, которая в летний период работает с охлажденным воздухом. Кроме того, полностью низкопольный салон автобуса оборудован местом для инвалидов по зрению в сопровождении собаки-поводыря, для нахождения которой выделена специальная зона.

Салон автобуса и место водителя изготовлены с применением экологически чистых материалов. Сотрудниками Научно-технического центра КАМАЗа и НЕФАЗа разработана новая конструкция кузова. Крыша автобуса выполнена из цельной сэндвич-панели, а наружная обшивка кузова отличается высокой устойчивостью к коррозии, так как сделана с использованием композитных материалов. Благодаря применению новых технологий удалось значительно снизить снаряженную массу автобуса, и в результате общая пассажировместимость увеличилась со 105 до 111 человек.

При разработке модели особое внимание уделено рабочему месту водителя. В целях безопасности движения управление круиз-контролем осуществляется с четырехспицевого мультируля. Водительское кресло на пневморессоре имеет массу регулировок, в том числе и регулировку подголовника и поясничной подпорки, также есть подогрев сиденья. Температурный режим в кабине поддерживает климат-контроль от салонного кондиционера и отдельно встроенный отопитель.

Новинка заметно отличается от привычных автобусов, особенно в темное время суток, когда отчетливо видна работа светодиодных фар, фонарей и освещение салона. Для удобства пассажиров большая площадь салона остеклена и установлены информационные потолочные мониторы, на которых выводятся маршрут следования, температура салона и новостные блоки. Кроме того, комфортное пребывание пассажиров в салоне автобуса дополняется сетью Wi-Fi и USB-разъемами для зарядки электронных устройств