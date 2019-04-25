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Детские сады и школы

В Московской области начато единовременное строительство пятидесяти школ

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25 апреля дан старт единовременной закладке 50 школ в Подмосковье. Программа реализуется в рамках Национального проекта «Образование» — «Современная школа».

Новые школы будут построены в 29 муниципалитетах к сентябрю 2020 года, в общей сложности в них смогут учиться 28,3 тыс детей.

За 5 лет в Московской области построено более 110 школ. Это позволило сократить вторую смену в регионе практически вдвое, несмотря на ежегодное увеличение количества учащихся на 40 тыс. В ближайшую пятилетку запланировано построить еще порядка 200 школ (73 тыс мест).

  •  © vk.com

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Московская область, новая школа
  • A_SEVER A_SEVER
    25.04.1918:48:31

    дан старт единовременной закладке 50 школ
    Впечатляет!    

    #1125082
    • Нет аватара tumanova
      25.04.1919:02:24

      Впечатляет!

      Вот и я впечатлилась.))) Не помню такой массовой единовременной закладки школ в одном регионе.

      #1125087
  • dima ivanov dima ivanov
    25.04.1920:26:46

    регион готовится к массовому приему ---- соотечественник из украины

    #1125113
  • Нет аватара Захарка
    25.04.1922:41:00

    Слово то какое приятное уху — пятилетка    

    #1125160
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