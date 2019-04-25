В Московской области начато единовременное строительство пятидесяти школ

25 апреля дан старт единовременной закладке 50 школ в Подмосковье. Программа реализуется в рамках Национального проекта «Образование» — «Современная школа».

Новые школы будут построены в 29 муниципалитетах к сентябрю 2020 года, в общей сложности в них смогут учиться 28,3 тыс детей.

За 5 лет в Московской области построено более 110 школ. Это позволило сократить вторую смену в регионе практически вдвое, несмотря на ежегодное увеличение количества учащихся на 40 тыс. В ближайшую пятилетку запланировано построить еще порядка 200 школ (73 тыс мест).