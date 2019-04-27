УАЗ Хантер прошёл сертификацию для рынка Чили

Ульяновский автомобильный завод со своими южноамериканскими партнёрами, компанией Inversions UAZ Chile, завершил сертификационные испытания внедорожника УАЗ Хантер.

Поставки Хантеров в Чили уже начались, проводятся тест-драйвы для потенциальных покупателей и презентации. Особый интерес к продукции Ульяновского автозавода проявили горнорудные компании и клубы сёрфинга.

Старт продаж внедорожника UAZ Hunter в Чили запланирован на апрель 2019 года. В этом и следующем годах по стране откроется 18 дилерских центров.

Также в этом году чилийскими партнёрами запланирована сертификация модели УАЗ-2206, внедорожника УАЗ Патриот и лёгкого грузовика УАЗ Профи. Мы рассчитываем, что рынок Чили сможет ежегодно потреблять от 300 до 500 ульяновских внедорожников после вывода на рынок всех моделей УАЗ.директор по экспорту ООО «УАЗ» Андрей Дорофеев

Покупателям внедорожник будет доступен в трёх комплектациях — Classic Hard Top, Classic Soft Top и Trophy.

Отличия между ними — во внешности и оснащении. Например, Classic Hard Top и Classic Soft Top — это стандартные Хантеры с металлической и тканевой крышей соответственно. Для Trophy же характерны оригинальный коричнево-серый металлик и более серьёзная подготовка к бездорожью (защита рулевых тяг, картера и раздаточной коробки, внедорожные шины BFGoodrich All-Terrain).

Вне зависимости от исполнения на UAZ Hunter устанавливается бензиновый двигатель рабочим объёмом 2,7 л мощностью 134,6 л.с. (99 кВт, крутящий момент — 217 Н•м). В паре с мотором работает пятиступенчатая механическая коробка передач Dymos, а полноприводная трансмиссия дополнена демультипликатором.