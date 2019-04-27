В Санкт-Петербурге открылся детский сад на 300 мест

Объект расположен в Московском районе Северной столицы по адресу: улица Среднерогатская, дом 13, корпус 3.

Трехэтажный детский сад готов принять 300 малышей. В здании есть групповые комнаты, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты методиста, логопеда и психолога. На первом этаже бассейн рециркуляционного типа. Прилегающая к учреждению территория благоустроена, установлено игровое и спортивное оборудование, монтированы теневые навесы.

Застройщик — ООО «Петра-8». Строительство объекта началось в 2017 году, а завершилось в 2018-м.

Правительство Санкт-Петербурга выкупило детский сад № 99 в рассрочку на 5 лет.

Детский сад уже принял на баланс муниципалитет.

http://мозвездно...9-moskovskogo-rajona.html

https://nevnov.ru/659632-...ylsya-v-moskovskom-raione