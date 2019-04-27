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Армия и Флот

Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области в рамках учений проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С».

  • Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»
  • Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»
  •  © cdni.rt.com

  • © НПО «Сплав»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева.

«Расчёты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения выполнили первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) „Торнадо-С“ на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», — заявил он.

12 апреля на полигоне Капустин Яр боевые расчёты выполнили успешный пуск ракеты комплекса «Искандер-М».

Отмечается, что объективные средства контроля зафиксировали попадание без отклонения.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что на территории пяти регионов Южного военного округа прошли учения артиллеристов.

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Армия
  • Нет аватара kores
    27.04.1922:48:19

       

    #1125674
  • Нет аватара AlexCrazy
    27.04.1923:48:41

    что-то мне сдается что это уже не РС, а ракета — потому как на такое расстояние как пуляет Торнадо-с, пулять чисто по баллистике тупо — большое отклонение или вероятность промаха. То есть в РС скорее всего стоит гироскоп то есть ИНС наведения + возможно по глонассу. В итоге имеем тупо ракету.

    #1125689
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