Российские школьники одержали победу в международной олимпиаде по химии

Российские школьники победили в Международной Менделеевской олимпиаде по химии (IMChO-53), которая прошла в Санкт-Петербурге. Всего Россия взяла семь золотых медалей, сообщила в субботу пресс-служба Московского госуниверситета им. Ломоносова (МГУ).

«Ученики российских школ завоевали семь золотых, три серебряных и одну бронзовую медаль <…> Абсолютное первое место с результатом 192,43 балла из 230 возможных завоевал 11-классник из Москвы Алексей Шишкин (школа № 1589). Второе абсолютное место также досталось москвичу, 11-класснику Чернову Никите (школа № 1568 им. Пабло Неруды)», — говорится в сообщении.

В состязаниях участвовало 152 школьника из 28 стран. По правилам проведения международных олимпиад, количество медалей в них строго регламентировано и составляет определенный процент от общего числа приехавших на олимпиаду школьников. В 2019 году участники ММО-53, занявшие первые 15 мест, получили золотые медали и статус победители Менделеевской олимпиады, следующие 30 — серебряные призеры, затем идут 45 бронзовых призеров.

Статистика по золотым медалям распределилась следующим образом: Россия — семь медалей, Румыния — три медали, Белоруссия, Болгария, Литва, Узбекистан и Украина — по одной медали.

Как отметил ректор МГУ академик РАН Виктор Садовничий, победа российской команды была обусловлена тем, что участники прошли серьезный отбор, выиграв на Всероссийской олимпиаде школьников по химии. «Финальную подготовку наша команда проходила в Московском университете, с ними работали лучшие тренеры Химического факультета», — отметил он.

Соревнования по химии

Международная Менделеевская олимпиада стала правопреемницей Всесоюзной олимпиады школьников по химии. С 2004 года в олимпиаде, кроме школьников стран СНГ и Балтии, начали принимать участие команды Болгарии, Македонии и Румынии, а с 2012 года к олимпиаде присоединились также Венгрия, Турция и Саудовская Аравия. В 2016 году впервые в олимпиаде участвовали команды Израиля, Монголии и Нигерии. В 2019 году свое участие в ней подтвердили 30 стран, в том числе Украина, Грузия, Израиль, Саудовская Аравия, Австрия и Турция.

Олимпиада состоит из трех туров. Задачи первого тура по сложности соответствуют программе специализированных химических классов. На втором туре предлагаются задания более высокого уровня, которые разделены на пять разделов: неорганическая химия, органическая химия, аналитическая химия, физическая химия и науки о живом (по три задачи в каждом разделе). Участники олимпиады должны выполнить пять задач, по одной из каждого раздела, продемонстрировав универсальность своей подготовки.

Экспериментальный тур олимпиады длится пять часов, он подразумевает наличие у школьников навыков работы в химической лаборатории: умения выполнять химический анализ веществ и проводить синтез по предложенной методике. Всего за три тура олимпиады участник может набрать максимум 230 баллов.