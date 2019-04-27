Российские компании поставили «Роснефти» тягачи и самосвалы на базе шасси КАМАЗ

Компания ОАО «РИАТ» (Разработка Изготовление Автомобильной Техники), выпускающая спецтехнику на шасси автомобилей КАМАЗ, в апреле 2019 года поставила ПАО «НК «Роснефть» 21 полноприводный седельный тягач КАМАЗ-65225 БАТЫР («Храбрый воин»), развивающими скорость не менее 80 км/ч. и оснащенные дизельными двигателями Евро-5 СП Cummins Inc. и ПАО «КАМАЗ» — ЗАО «КАММИНЗ КАМА» мощностью 400 л.с.

Также в апреле 2019 года машиностроительный завод «Бецема», являющийся одним из ведущих предприятий России в области производства автотранспорта специального назначения (завод производит автоспецтехнику, дорожно-строительную технику, технологическое оборудование, оборудования для гидроразрыва пласта), изготовил и отгрузил компании «Роснефть» партию самосвалов проппантовозов БЦМ-125.1 на шасси КАМАЗ-6560 с колесной базой 8×8 (шасси разрабатывалось для ЗРПК 96К6 «Панцирь-С1» ).

Самосвалы-проппантовозы предназначены для перевозки и подачи проппанта в приемную ванну блендера при работе в составе комплекса оборудования для гидравлического разрыва пласта на нефтяных и газовых скважинах.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/rEm00BgmxDY

Компания «Роснефть» не первый год использует грузовики КАМАЗ-БАТЫР на Ямале, Якутии и Таймыре. В 2016 году «Роснефть» и «КАМАЗ» подписали Соглашение о комплексном обеспечении транспортных потребностей ОАО «НК «Роснефть», включая поставки, сервисное обслуживание, обучение персонала и разработку специальных модификаций техники, в частности седельных тягачей, автокранов, подъемных агрегатов, нефтепромысловой техники, автобусов, автоцистерн и проч.

https://www.becema.ru/novosti/bcm-125-1