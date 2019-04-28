В Смоленской области начато строительство предприятия по производству шинопровода и токопровода

Резидент государственного индустриального парка «Феникс» компания «Новые энергетические системы» получила разрешение на строительство и приступила к работам.

Благодаря открытию нового промышленного предприятия по производству шинопровода и токопровода компания планирует увеличить объем продаж до 300 млн рублей. Реализация проекта позволит создать, как минимум, 20 рабочих мест для смолян, с зарплатой выше средней по региону. Помимо этого, будет расширена продуктовая линейка товаров и решена задача не только по импортозамещению, но и по расширению экспортных возможностей.

«Мы начинаем строительство нового производства и планируем к концу мая завершить металлический каркас основного корпуса нашего предприятия. Отмечу, что мы опережаем запланированный график», — рассказал Илья Садовский, генеральный директор ООО «Новые энергетические системы».

Общая площадь индустриального парка «Феникс» составляет около 72 гектаров и полностью готова к возведению промышленных объектов: построена собственная подстанция, обеспечено газоснабжение, водоснабжение и водоотведение.