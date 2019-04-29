Добавить статью
Новые и модернизированные предприятия агропрома

На Кубани открыли комбикормовый завод

  •  © www.kuban.kp.ru

На Кубани в Апшеронском районе открыли комбикормовый завод. Проект о его создании был подписан на инвестфоруме в Сочи в 2019 году.

Объем инвестиций составил 40 миллионов рублей. Как сообщили в краевом департаменте инвестиций, уже изготовлена и реализована первая продукция. Производительность завода составляет 4 тонны комбикормовой продукции в час.

На возведение птицеводческого комплекса планируют выделить еще порядка 90 миллионов рублей. Инвестор уже приобрел земельный участок, ведутся переговоры с поставщиками и производителями оборудования.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://www.kuban.kp.ru/online/news/3462515/

Кубань, Краснодарский Край, агропром
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,