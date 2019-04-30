ПК «Контур» поставила полтонны полимерных компаундов заводу «Режкабель»

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Крупный уральский производитель полипропиленовых труб и фитингов, производственная компания «Контур», заключила соглашение о сотрудничестве с ООО «Режевской кабельный завод» («Режкабель», г. Реж Свердловской области). Компания будет поставлять на завод новый вид продукции — безгалогеновые полимерные композиционные материалы (компаунды), предназначенные для производства изоляции, заполнителя и защитных оболочек для разных типоразмеров кабелей. Первая опытная партия материала весом в 500 кг поступила на ООО «Режкабель» 30 апреля.

Композиционные материалы — новое производственное направление ПК «Контур», которое компания активно развивает с 2016 года. На сегодняшний день это производство является единственным в Свердловской области и работает под брендом «Контур-Композит». Первоначально ПК «Контур» запустила его для обеспечения собственных нужд, однако впоследствии начала поставлять компаунды сторонним заказчикам.

«Рецептура данного компаунда разрабатывалась нами специально для нужд заказчика с марта 2018 года. Одной из стратегических целей завода „Режкабель“, как и любого современного, клиентоориентированного предприятия — постоянное повышение качества продукции. Наши компаунды позволят значительно повысить огнеупорность кабелей, выпускаемых предприятием. Особенно это важно для кабелей, эксплуатируемых в условиях повышенной пожарной опасности. О полноценном сотрудничестве можно будет говорить, когда продукция, созданная с использованием нашего сырья, пройдет все необходимые испытания, но мы уверены в своей рецептуре», — рассказал заместитель генерального директора по развитию ПК «Контур» Данила Котельников.

Справочная информация

Направление «Композиты» в компании «ПК Контур» является одним из самых перспективных и очень востребованных на сегодняшний день. Направление запущено в 2016 году, производство компаундов состоит из 3 линий, лаборатории контроля качества, размещенных на площадке в 9,5 тыс. кв.м. Штат сотрудников составляет 200 человек. Основные виды продукции — полипропилен, армированный стекловолокном различных модификаций и марок, в том числе для нужд РЖД, материалы для кабельно-проводниковой продукции, меловые добавки для производства полиэтиленовой упаковки. Также специалисты компании могут произвести разработку рецептуры по ТЗ клиента. В 2018 году объем производства компаундов у ПК «Контур» превысил 600 тонн. К концу 2019 года компания планирует выйти на проектную годовую мощность в 1,5 тыс. тонн.