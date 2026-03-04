Атомные станции «Аккую» (Турция), «Руппур» (Бангладеш), Ленинградская АЭС‑2 — это не просто стройки века. Это демонстрация силы российской инженерной мысли и качества отечественной промышленности.

В реализации этих проектов задействована кабельная продукция АО «Завод Энергокабель». Кабели играют ключевую роль в работе АЭС: обеспечивают передачу энергии к системам управления и распределение мощности от реакторов.

На предприятии начат выпуск нового поколения кабелей, предназначенных не только для атомной энергетики. Отличительная черта новой продукции — срок службы более 60 лет при сохранении эксплуатационных характеристик.

Мы гордимся тем, что российский кабель становится частью глобальных энергопроектов. В этом ролике — о технологиях, людях и стандартах, которые делают продукцию надёжной основой атомной энергетики.