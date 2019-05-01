В Ессентуках открылся бульвар, благоустроенный на средства курортного сбора
Курортный бульвар после ремонта открылся в Ессентуках в Ставропольском крае. На его благоустройство направили более 54 млн рублей курортного сбора.
«Источником финансирования проекта стали средства курортного сбора в сумме свыше 54 млн рублей. На бульваре восстановлены колоннада, архитектурный объект „Жемчужина в раковине“, декоративный мостик, фонтанная группа и динамический фонтан», — говорится в сообщении.
Курортный бульвар от нынешней улицы Анджиевского в сторону улицы Баталинской в XIX веке соединял Курортный парк с регулярным Английским парком, позже он был разделен автомобильной дорогой и железнодорожным полотном. Площадь благоустройства составила более 3,5 тыс. кв. м. «Хорошо, что у нас появляются новые источники финансирования, позволяющие делать наши курорты еще прекраснее, уютнее и комфортней.
Как сообщалось ранее, первым объектом в регионе, реконструированным за счет средств курортного сбора, стал терренкур «Лермонтовский» в Железноводске.
На Ставрополье с мая 2018 года введен сбор в четырех городах-курортах — Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске. В 2018 году в регионе собрали 185 млн рублей курортного сбора. Общая сумма курортного сбора в крае в 2019 году может превысить 260 млн рублей.
- Константин Курсиков
- 01.05.201918:09
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01.05.1919:26:55
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